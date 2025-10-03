Cruz Azul vs Tigres: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 12 del Apertura 2025 Liga MX

La Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX trae un choque de titanes: Tigres vs Cruz Azul, duelo que promete intensidad y emociones en el Estadio Volcán Universitario.

Tigres vs Cruz Azul, duelo que promete intensidad y emociones en el Estadio Volcán Universitario. / Jam Media Ampliar

Los Felinos en casa llegan a encarar dicho duelo tras una victoria 2-0 en cancha ajena frente a Querétaro, manteniendo una racha positiva de seis unidades en dos cotejos, ubicándose así en los primeros cinco lugares de la tabla general con 22 puntos acumulados tras 11 fechas del campeonato, teniendo en cuenta 6 partidos ganados, 4 empates y una derrota en lo que va de la campaña.

Cruz Azul, por su parte, vio rota su racha invicta de 10 partidos sin conocer la derrota, en la Jornada 11 tras caer ante Tijuana por marcador 2-0, lo que los dejó en la clasificación con 24 unidades a un solo punto del líder, Toluca. No obstante, Nicolás Larcamón en ataque mantiene un margen de maniobra complicado con Gabriel ‘Toro’ Fernández y Ángel Sepúlveda en la búsqueda del rol titular de los Celestes.

Tigres y Cruz Azul chocan en la Jornada 12 del Apertura 2025 / Jam Media Ampliar

Históricamente, en 37 enfrentamientos de Liga MX contra los Felinos, la Máquina suma 12 victorias, 10 empates y 15 descalabros. Quédate a vivir la pasión de la Jornada 12 de Liga MX, Apertura 2025. Tigres vs Cruz Azul, desde el Volcán Universitario, en vivo y en exclusiva, a través de Cadena W.

TIGRES VS CRUZ AZUL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER