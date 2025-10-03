Liga MX lanza la Campaña Rosa 2025 para crear conciencia sobre el cáncer de mama
La Liga MX presenta la Campaña Rosa 2025: una iniciativa del futbol mexicano para promover la detección temprana del cáncer de mama, con actividades de sensibilización, subasta de jerseys y participación de sobrevivientes en todas las jornadas de la Liga BBVA MX, Liga MX Femenil y Liga Expansión MX.
Este viernes Liga MX presentó la décimo novena edición de la Campaña Rosa: Cuídate, Te lo Decimos con Tacto, una iniciativa que busca crear conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama.
A partir del 3 de octubre y durante todo el mes, el futbol mexicano se pintará de rosa para llevar un mensaje de prevención y apoyo a millones de aficionados en el país.
En cada jornada, el balón VOIT tendrá un diseño especial alusivo a la Campaña Rosa y rodará en todos los encuentros de la Liga BBVA MX, la Liga MX Femenil y la Liga Expansión MX. Además, los clubes participantes implementarán diferentes actividades para reforzar el mensaje de sensibilización.
Entre las actividades destacan la participación de mujeres y hombres sobrevivientes al cáncer de mama, quienes entregarán el balón en los protocolos iniciales de los encuentros. También se implementará una subasta de jerseys para recaudar fondos que serán destinados a la entrega de prótesis mamarias externas a mujeres que han enfrentado la enfermedad.
Con esta iniciativa, el futbol mexicano busca trascender la cancha y recordar a la afición que la detección oportuna puede salvar vidas.