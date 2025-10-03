México vs Marruecos: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Jornada 3 del Mundial Sub-20 / FOTO: @miseleccionsubs

La Selección Mexicana enfrenta un duelo decisivo contra Marruecos en la tercera jornada del Grupo C de la Copa del Mundo Sub-20 Chile 2025, un encuentro que definirá su pase a los octavos de final de dicho duelo.

Selección Mexicana enfrenta un duelo decisivo contra Marruecos en la tercera jornada del Grupo C de la Copa del Mundo Sub-20 Chile 2025 / FOTO: @miseleccionsubs Ampliar

México llega a este encuentro con dos puntos, producto de empates 2-2 ante Brasil y España con resultado similar. El equipo dirigido por Eduardo Arce ha mostrado garra y calidad, sin embargo, necesita un resultado positivo para asegurar su clasificación. No obstante, Gilberto Mora, la joven estrella de Xolos, ha destacado con su gran toque de balón y definición, siendo la principal esperanza ofensiva del Tri con doblete incluido y una asistencia en dos duelos con el combinado tricolor en la cita mundialista.

Por su parte, Marruecos es líder del grupo con seis puntos tras vencer 2-0 a España y a Brasil, lo que lo convierte en el favorito para quedarse con el primer lugar del sector; su fortaleza radica en una defensa sólida y un ataque oportunista, lo que los convierte en un rival a vencer, con jugadores como: Othmane Maamma y Anas Tajaourat.

Cabe señalar que no hay enfrentamientos previos directos entre México y Marruecos en la categoría Sub-20, por lo que una victoria aseguraría su pase a octavos, con la afición mexicana ilusionada en que los jóvenes aztecas muestren el carácter necesario para superar este desafío y mantener vivo el sueño mundialista en Chile 2025.

N o hay enfrentamientos previos directos entre México y Marruecos en la categoría Sub-20 / FOTO: @miseleccionsubs Ampliar

MÉXICO VS MARRUECOS SUB-20, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER