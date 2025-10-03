Precios de boletos para la final del Mundial 2026: México, Canadá y Estados Unidos revelan costos.

Falta menos de un año para que arranque la Copa Mundial de Norteamérica 2026 y una de las noticias más esperadas es el tema del precio de los boletos para la máxima justa internacional.

Copa del Mundo 2026 / Richard Baker Ampliar

Aunque todavía no hay nada concreto, se han revelado algunos detalles de precios que podrían ser determinantes para el bolsillo, habrá cuatro categorías de boletos, CAT 1, CAT 2, CAT 3 y CAT 4, además de los Hospitality, siendo esta la más costosa de todos los niveles. Cabe destacar que en México no existirán la clasificación.

La FIFA dio a conocer que las entradas oscilarán entre los 60 dólares (aproximadamente 1200 pesos), pero solo para la fase de grupos y para la categoría 4.

Canadá, anfitrión del Mundial 2026 / Andrew Francis Wallace Ampliar

Ahora bien, una de las situaciones que se están manejando es el hecho de tener tres inauguraciones, una para cada país. En el caso de México, el partido inicial correrá a cargo del Estadio Azteca que, con información de The Athletic, el boleto no será nada accesible. El más barato va de los 370 dólares (unos 7,500 pesos aproximadamente) y el más caro 1,875 dólares (casi 35 mil pesos).

Para hacer una comparación con el resto de sedes: en México el boleto más barato es de 370 dólares, en Canadá de 355 y en los Estados Unidos es de 560. Mientras que para el ticket más costoso, en México será de 1,825 dólares, en Canadá 1,745 y en los Estados Unidos alcanzará los 2,735 dólares.