Omar “N” llega al penal de Puente Grande, donde estuvieron “El Chapo” Guzmán y Caro Quintero

Luego de que el referente de las Chivas, Omar “N”, fuera detenido por presunta implicación en un caso de abuso sexual a una menor de edad, el exdelantero permanece recluido en prisión preventiva oficiosa tras ser imputado formalmente por dicho delito. La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó este domingo que el imputado, detenido la noche del sábado en el centro de Zapopan mediante una orden de aprehensión, fue puesto a disposición de un Juzgado de Control y Juicio Oral en el penal de Puente Grande.

El ex futbolista, Omar Bravo fue detenido en Zapopan, Jalisco por policías de Investigación a raíz de una presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado. Ampliar

La medida cautelar de prisión preventiva, dictada por la autoridad judicial, busca garantizar el desarrollo adecuado del proceso penal y la protección de las víctimas, en un caso que involucra presuntas conductas reiteradas contra una adolescente en los últimos meses. Por el momento, el también referente de la Selección Mexicana permanece en el penal de Puente Grande, mismo reclusorio en el que también estuvieron “El Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero, quienes son reconocidos como dos de los criminales más famosos de México.

permanece en el penal de Puente Grande, mismo reclusorio en el que también estuvieron “El Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero. / LatinContent Ampliar

¿Cuándo será la audiencia de Omar “N”?

La defensa de Omar “N” solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para preparar su estrategia, lo que pospone la audiencia de vinculación a proceso hasta el próximo viernes 10 de octubre. En esta diligencia, programada en los Juzgados de Control y Juicio Oral de Puente Grande, el juez evaluará si existen elementos suficientes para formalizar los cargos y continuar el proceso penal contra el exfutbolista. Hasta entonces, Bravo, originario de Los Mochis, Sinaloa, y figura icónica del futbol mexicano durante las décadas de 2000 y 2010, permanecerá bajo custodia en el centro penitenciario de máxima seguridad.

De este modo, el viernes próximo podría marcar un antes y un después en la trayectoria de Omar Bravo, quien logró brillar en el futbol mexicano portando la camiseta del Rebaño Sagrado y de la Selección Mexicana. Mientras tanto, el silencio inicial del Club Deportivo Guadalajara y la comunidad futbolística contrasta con el eco de las denuncias, subrayando la necesidad de una respuesta institucional más proactiva en temas de género y prevención.