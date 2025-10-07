Lebrón James: ¿Cuánto cuesta su botella de licor y dónde comprarla?

Luego de que se presentara “The Second Decision”, aquel viraje magistral que transformó la ansiedad colectiva por el retiro de LeBron James en un festival de marketing para Hennessy, el mundo del coñac no ha dejado de vibrar. Lanzada este martes a través de redes sociales como un tributo a la temporada 23 del astro de los Lakers, la Hennessy V.S.O.P Limited Edition by LeBron James no es solo una botella; es un ícono líquido que encapsula la longevidad de un legado.

En un festival de marketing para Hennessy, el mundo del coñac no ha dejado de vibrar. Ampliar

Con su diseño audaz, tonos púrpura y naranja inspirados en el estilo del Rey, con un retrato de James mirando al horizonte, esta edición limitada redefine el coñac moderno: un blend de notas de almendras tostadas, vainilla y frutas de viña, madurado en barricas de roble nuevo, perfecto para el HENNY-RITA, el cóctel disruptivo que LeBron promueve con su sello personal.

Esta edición limitada redefine el coñac moderno Ampliar

¿Cuánto cuesta su botella de licor y dónde comprarla?

Los números, como en la carrera de James, son impresionantes pero accesibles. Basado en los lanzamientos iniciales en mercados selectos principalmente EE.UU. y Europa, con expansión global programada para noviembre, el precio de la botella de 700 ml, estándar para esta edición, oscila entre $39.99 y $50 dólares, dependiendo del minorista y la ubicación, cerca de 800 pesos mexicanos.

En sitios como Flaviar y Caskers, se lista en $42.99 dólares, un precio que refleja su estatus collector sin llegar a los excesos de ediciones ultra-exclusivas. Si optas por la versión de 750 ml, común en EE.UU., espera pagar alrededor de $39.99 dólares en tiendas como Liquor Junction. En Australia, vía Qantas Wine, la gift box de 700 ml sube ligeramente a unos AUD 60-70, equivalente a $40-45 dólares, impulsada por importación y empaque premium. Estos valores no incluyen impuestos locales ni envíos, que pueden variar por regulaciones estatales.