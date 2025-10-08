Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista billonario con contrato en Al-Nassr / MB Media

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia y ahora rompe una marca fuera de las canchas ya que se convirtió en el primer futbolista billonario. Según el Bloomberg Billionaires Index, tras extender su contrato con el Al-Nassr este verano, el patrimonio neto del portugués habría alcanzado los 1.4 billones de dólares.

Cristiano es el único jugador que alcanza la cifra billonaria. / Abdullah Ahmed Ampliar

Cabe aclarar que esta cifra no corresponde al dinero que el “Bicho” tiene en efectivo, sino al valor total de sus negocios, inversiones, marcas y patrocinios. Entre ellos destacan su marca CR7, una cadena de hoteles y gimnasios, múltiples propiedades en España, Portugal y otros países, además de inversiones con el gobierno de Arabia Saudita. Como parte de su nuevo contrato, también recibió el 15% de las acciones del Al-Nassr. Todo esto se suma a sus patrocinadores usuales como lo son Nike, Louis Vuitton, DAZN, etc.

Por ahora, Cristiano es el único jugador que alcanza la cifra billonaria, aunque Lionel Messi podría unirse pronto, ya que su contrato con el Inter Miami también contempla la posibilidad de adquirir parte del club.

Cristiano Ronaldo alcanza el estatus de futbolista billonario con Al-Nassr. / Yasser Bakhsh Ampliar

El próximo compromiso del Al-Nassr será este sábado, donde Ronaldo buscará mantener a su equipo en lo más alto de la tabla general.