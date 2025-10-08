Gilberto Mora se convierte en uno de los jugadores más valiosos tras su participación en el Mundial Sub-20

Con apenas 16 años cumplidos el 14 de octubre pasado, este mediocampista ofensivo de Club Tijuana ha sido catalogado por el prestigioso CIES Football Observatory (Centro Internacional de Estudios del Deporte) como una de las promesas más valiosas del mundo, con un estimado de 25 millones de euros en su haber. No es solo una cifra: es el reflejo de un diamante en bruto que ya ha conquistado la Liga MX, la Selección Mexicana y los ojos de los grandes clubes europeos.

Mora atrae acapara los reflectores y se posiciona como uno de los jugadores jóvenes más cotizados del mercado. / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

El jugador de la jauría es hijo del exfutbolista Gilberto Mora Olayo, quien ahora dirige las fuerzas básicas de Tijuana, el joven chiapaneco nacido en Tuxtla Gutiérrez lleva el fútbol en la sangre. Desde su debut profesional a los 15 años en la Liga MX, donde se convirtió en el goleador más joven de la historia del torneo, Mora ha acumulado hitos que parecen sacados de un guion de película. En la temporada 2024 Apertura, disputó 12 partidos con los Xolos; este año, en solo ocho apariciones, suma tres goles y una asistencia, demostrando una madurez que desmiente su edad.

Su visión de juego, regates endiablados y capacidad para desequilibrar en el último tercio lo comparan con cracks como Frenkie de Jong o Kevin De Bruyne, pero con un sello mexicano inconfundible: garra y picardía. Pero si su club es su cancha de exhibición, la Selección Mayor ha sido su pedestal. En enero de 2025, debutó en un amistoso contra Internacional de Porto Alegre, convirtiéndose en el jugador más joven en vestir la camiseta del Tri con 16 años, tres meses y dos días. Luego, en la Gold Cup de ese mismo año, no solo fue el debutante más precoz en la historia del torneo, sino que registró la asistencia más temprana para un mexicano y, en la final contra Estados Unidos, se coronó como el jugador más joven en ganar un título internacional senior en la historia del fútbol, superando incluso a leyendas como Pelé y Lamine Yamal.

Gilberto Mora lleva el fútbol en la sangre. / Blake Dahlin/ISI Photos Ampliar

Actualmente en el Mundial Sub-20 en el horizonte, el CIES lo posiciona en la élite de los talentos globales, destacándolo como el único menor de 17 años en su ranking de promesas fuera de las grandes ligas europeas. Su valor, impulsado por métricas como el "Packing Expected Threat" de Impect, refleja no solo estadísticas, sino impacto real: en Chile, promedia calificaciones superiores a rivales como el argentino Maher Carrizo, pese a una cotización mucho menor en Transfermarkt, actualmente en 4.5 millones de euros, pero en ascenso vertiginoso.