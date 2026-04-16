Pumas vs Atlético de San Luis: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la jornada 15

Atlético de San Luis y Pumas UNAM se enfrentan este viernes en el arranque de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final del torneo. Con solo tres fechas por disputarse tras este encuentro, cada punto es crucial en la pelea por la clasificación a la fase final.

Pumas vs San Luis Jornada 15 Clausura 2026 Ampliar

Pumas llega mejor posicionado en la tabla y con un torneo sólido bajo la dirección de Efraín Juárez, ubicándose en la parte alta de la clasificación con aspiraciones de cerrar entre los primeros puestos. Por su parte, el Atlético de San Luis se mantiene en zona baja-media, pero aún con posibilidades matemáticas de meterse a la Liguilla si logra encadenar resultados positivos en casa.

El Atlético de San Luis llega tras rescatar un empate agónico como visitante frente al bicampeón Toluca. Pumas llega con impulso tras vencer 3-1 a Mazatlán, resultado que no solo le dio confianza, sino que también consolidó su lugar en zona de Liguilla gracias a una actuación ofensiva destacada.

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Con ambos equipos jugando por objetivos distintos pero urgentes, el choque en el Alfonso Lastras promete intensidad, presión y un resultado que podría tener impacto directo en la tabla general del Clausura 2026.

SAN LUIS VS PUMAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Viernes 17 de abril de 2026

Hora: 19:00 (tiempo del Centro de México)

Estadio: Alfonso Lastras Ramírez

TV: ESPN y Disney+