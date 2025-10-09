Isaac del Toro gana el Gran Piemonte y firma su victoria número 15 de la temporada
El ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó el Gran Piemonte 2025, sumando su victoria número 15 de la temporada y consolidándose como uno de los corredores más destacados del UAE Team Emirates rumbo al Giro de Lombardía.
Isaac del Toro ganó el Gran Piemonte y alcanzó su victoria número 15 en la temporada. El ciclista mexicano completó los 179 kilómetros del recorrido en un tiempo de cuatro horas, ocho minutos y 24 segundos, imponiéndose en solitario en el Gran Piamonte, clásico circuito italiano entre Dogliani y Acqui Terme.
Isaac del Toro le sacó 40 segundos de ventaja al suizo Marc Hirschi, quien terminó segundo, y 44 segundos al neerlandés Bauke Mollema, que completó el podio.
Con este resultado, Isaac del Toro, de 21 años, se consolida como el segundo corredor con más victorias en la temporada, solo detrás de su compañero del UAE Team Emirates, Tadej Pogacar, que suma 19 triunfos.
Esta competencia fue la antesala del Giro de Lombardía, que se correrá el próximo sábado y es considerada la última de las cinco clásicas monumento del ciclismo de ruta en solitario. Se espera que el mexicano mantenga su gran momento y logre un nuevo podio.