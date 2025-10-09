;

México vs Argentina: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver los Cuartos de Final del Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 se mide ante Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025, en un duelo que promete intensidad y talento. Bajo el mando de Eduardo Arce, el Tri buscará dar un golpe de autoridad ante una Albiceleste invicta y clasificar a las semifinales para seguir soñando con el título mundial.

Karla Ramos

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos está listo para vibrar con un duelo que promete ser épico en los cuartos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025. Este sábado, la Selección Mexicana Sub-20, bajo el mando de Eduardo Arce, se enfrentará a una Argentina que no solo define un pase a semifinales, sino que pone a prueba el carácter del Tricolor.

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos está listo para vibrar con un duelo que promete ser épico en los cuartos de final del Mundial Sub-20 / Jam Media

México sabe que este es el momento de brillar o despedirse. El Tri Sub-20 llega con un recorrido que combina resiliencia y destellos de grandeza. En la fase de grupos, México navegó un Grupo C feroz: un empate vibrante 2-2 contra España y uno más ante Brasil, pero una goleada 4-1 frente al anfitrión Chile que levantó ánimos y aseguró el pase como segundo lugar. En octavos de final, el Tri despachó a su rival con autoridad, mostrando un fútbol vertical liderado por figuras como Gilberto Mora, Elías Montiel y Tahiel Jiménez, este último clave con su olfato goleador. Iker Fimbres, el cerebro en el mediocampo, será vital para contrarrestar la maquinaria albiceleste.

Ahora, frente a Argentina, el margen de error es nulo. La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, es un monstruo en esta categoría: llega invicta tras liderar el Grupo D con tres victorias. Su estilo es letal: posesión precisa, presión alta y transiciones fulminantes. En el historial, México y Argentina se han enfrentado tres veces en Mundiales Sub-20, en donde el cuadro sudamericano ha obtenido dos victorias, por uno de los mexicanos.

La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, es un monstruo en esta categoría: / Buda Mendes - FIFA

El ganador de este duelo enfrentará en semifinales al vencedor del España vs. Colombia, un choque que también se juega este sábado. Este México vs Argentina no es solo un partido; es un choque de filosofías, de talentos emergentes y de sueños mundialistas. Para el Tri, es la oportunidad de reafirmar su lugar entre la élite juvenil y avanzar hacia un título bajo el mando de Eduardo Arce.

MÉXICO VS ARGENTINA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

  • FECHA: Sábado 11 de octubre
  • HORA: 17:00 hrs
  • ESTADIO: Nacional Julio Martínez Prádanos
  • TV: Canal 5, TUDN, ViX Premium

