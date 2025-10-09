México vs Colombia: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego amistoso de la Fecha FIFA de octubre
La Selección Mexicana enfrentará a Colombia en un partido amistoso en el AT&T Stadium de Dallas como parte de la Fecha FIFA de octubre 2025. El Tricolor, dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre, buscará afinar su preparación rumbo al Mundial 2026 ante una poderosa Colombia invicta en la Copa América 2024. Un duelo de alto nivel entre dos selecciones que llegan con planteles renovados y grandes figuras como Luis Díaz y James Rodríguez.
El colosal AT&T Stadium, hogar de los Dallas Cowboys, abre sus puertas para albergar el duelo amistoso entre México y Colombia como parte de la Fecha FIFA del mes de octubre. La Selección Mexicana, fresca campeona de la Copa Oro 2025 y la CONCACAF Nations League, se medirá ante los Cafeteros, invicto en la Copa América 2024 y ya clasificados al Mundial 2026.
Este compromiso no es solo un amistoso, es un ensayo general de lujo para el Tricolor, dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre, como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, que precisamente se disputará en Norteamérica. México llega con el orgullo intacto de sus conquistas recientes, pero con ausencias que duelen. Edson Álvarez y Raúl Jiménez, pilares del mediocampo y el ataque, se quedan fuera por lesiones recientes en la Premier League.
Por lo tanto, El Vasco Aguirre, muy a su estilo como siempre, ha optado por una convocatoria renovada que incluye a figuras como Luis Romo y Raúl Rangel de la Liga MX, junto a talentos europeos como César Huerta y Orbelín Pineda. El objetivo es claro: probar variantes tácticas, pulir la defensa y recuperar el ritmo competitivo ante un rival de élite. El Tricolor sabe que Colombia no perdona errores; en su historial de 28 encuentros, México lidera con 10 victorias contra 9 de los cafeteros y 9 empates, pero los duelos recientes han sido un ida y vuelta de goles y emociones.
Del otro lado, la Colombia de Néstor Lorenzo aterriza con un plantel estelar y la moral por las nubes. Clasificados al Mundial tras una racha invicta de 28 partidos en Sudamérica, los cafeteros convocaron a 25 guerreros, incluyendo a James Rodríguez y Luis Díaz, listos para desplegar su fútbol vertiginoso. Este encuentro es el debut de esta preparación cafetera en territorio estadounidense, y Lorenzo no escatima en ambición: fortalecer el grupo, experimentar con rotaciones y mantener la intensidad que los llevó a la final de la Copa América.
De este modo, las expectativas se perfilan a un partido táctico, con México apostando por su solidez defensiva y transiciones rápidas, y Colombia explotando las bandas con la velocidad de Luis Díaz y la visión de James Rodríguez. Este México-Colombia no es solo fútbol; es un aperitivo del choque de estilos sudamericanos en el Mundial 2026. El Tri busca reafirmar su liderazgo regional; Colombia, consolidar su renacer dorado.
MÉXICO VS COLOMBIA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: Sábado 11 de octubre
- HORA: 19:00 hrs
- ESTADIO: AT&T Stadium
- CANAL: Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX Premium