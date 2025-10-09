México vs Colombia: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego amistoso de la Fecha FIFA de octubre

El colosal AT&T Stadium, hogar de los Dallas Cowboys, abre sus puertas para albergar el duelo amistoso entre México y Colombia como parte de la Fecha FIFA del mes de octubre. La Selección Mexicana, fresca campeona de la Copa Oro 2025 y la CONCACAF Nations League, se medirá ante los Cafeteros, invicto en la Copa América 2024 y ya clasificados al Mundial 2026.

Duelo amistoso entre México y Colombia.

Este compromiso no es solo un amistoso, es un ensayo general de lujo para el Tricolor, dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre, como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, que precisamente se disputará en Norteamérica. México llega con el orgullo intacto de sus conquistas recientes, pero con ausencias que duelen. Edson Álvarez y Raúl Jiménez, pilares del mediocampo y el ataque, se quedan fuera por lesiones recientes en la Premier League.

Por lo tanto, El Vasco Aguirre, muy a su estilo como siempre, ha optado por una convocatoria renovada que incluye a figuras como Luis Romo y Raúl Rangel de la Liga MX, junto a talentos europeos como César Huerta y Orbelín Pineda. El objetivo es claro: probar variantes tácticas, pulir la defensa y recuperar el ritmo competitivo ante un rival de élite. El Tricolor sabe que Colombia no perdona errores; en su historial de 28 encuentros, México lidera con 10 victorias contra 9 de los cafeteros y 9 empates, pero los duelos recientes han sido un ida y vuelta de goles y emociones.

Orbelín Pineda como talento europeo.

Del otro lado, la Colombia de Néstor Lorenzo aterriza con un plantel estelar y la moral por las nubes. Clasificados al Mundial tras una racha invicta de 28 partidos en Sudamérica, los cafeteros convocaron a 25 guerreros, incluyendo a James Rodríguez y Luis Díaz, listos para desplegar su fútbol vertiginoso. Este encuentro es el debut de esta preparación cafetera en territorio estadounidense, y Lorenzo no escatima en ambición: fortalecer el grupo, experimentar con rotaciones y mantener la intensidad que los llevó a la final de la Copa América.

James Rodríguez y Luis Díaz, listos para desplegar su fútbol vertiginoso.

De este modo, las expectativas se perfilan a un partido táctico, con México apostando por su solidez defensiva y transiciones rápidas, y Colombia explotando las bandas con la velocidad de Luis Díaz y la visión de James Rodríguez. Este México-Colombia no es solo fútbol; es un aperitivo del choque de estilos sudamericanos en el Mundial 2026. El Tri busca reafirmar su liderazgo regional; Colombia, consolidar su renacer dorado.

MÉXICO VS COLOMBIA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER