Lorena Ochoa es nombrada embajadora de Guadalajara para el Mundial 2026

La exgolfista Lorena Ochoa fue presentada como nueva embajadora del Mundial 2026, representando a la sede de Guadalajara, Jalisco. El anuncio se realizó en Casa Jalisco durante la presentación de la “Ruta del Mundial y el FIFA Fan Fest Guadalajara 2026”. Ochoa, considerada la mejor golfista mexicana de todos los tiempos y exnúmero uno del mundo por 158 semanas consecutivas, agradeció la distinción y expresó su orgullo por ser la imagen de su tierra natal ante el mundo.

/ Miguel Tovar Ampliar

La designación de la exgolfista llega tras la reestructuración del comité de imagen del evento, luego del retiro del exjugador rojiblanco Omar “N” por presunto abuso sexual infantil. El gobernador Pablo Lemus, junto a directivos de la Federación Mexicana de Futbol, destacó el simbolismo de elegir a una atleta que representa disciplina, excelencia y amor por Guadalajara.

Durante su presentación, la mexicana destacó la importancia de proyectar una imagen positiva del estado y del impacto cultural que dejará el Mundial. Comentó que le emociona regresar a casa para representar a Jalisco y contribuir a un evento que une al mundo a través del futbol, reafirmando su compromiso con el deporte y con su tierra natal.

Ampliar

Guadalajara será una de las tres sedes mexicanas junto a Ciudad de México y Monterrey. El comité organizadorprevé recibir cuatro partidos, incluido uno de la Selección Mexicana, además de conciertos y un Fan Fest en el centro histórico.