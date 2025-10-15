Cruz Azul vs América: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Clásico Joven de la Jornada 13 del Apertura 2025 Liga MX

En el corazón de la Ciudad de México, donde el pulso del fútbol late con la intensidad de un volcán a punto de erupcionar, se avecina un duelo que trasciende los tres puntos en juego. Este sábado, Cruz Azul y América se preparan para disputar una edición más del Clásico Joven en el Estadio Olímpico Universitario.

La Máquina recibe a unas Águilas que llegan con hambre de revancha y ambición por el liderato. No es solo un partido; es el choque de dos titanes que han marcado la historia reciente de la Liga MX con finales épicas, polémicas y momentos que aún queman en la memoria colectiva de sus aficiones. Este duelo, una rivalidad de un Clásico Joven, bautizado así por aquellos duelos juveniles de antaño pero que hoy se juega con veteranos curtidos en mil batallas, ha sido el epicentro de la Liga MX en los últimos años.

Ambos clubes llegan en la cresta de la ola, peleando palmo a palmo por la cima de la tabla general. Tras la Jornada 12, el América se asienta en el subliderato con 27 puntos, mientras que Cruz Azul ocupa el cuarto puesto con 25 unidades, a solo dos de distancia, pero con el factor local a su favor. Toluca lidera con autoridad, pero este duelo podría catapultar al vencedor directo a la pelea por el primer sitio, consolidando su boleto directo a los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025.

Para Cruz Azul, una victoria sería el bálsamo perfecto, luego de tres partidos sin ganar (una derrota y dos empates); para América, sería la confirmación de su solidez bajo André Jardine, que ha recuperado el vuelo tras un inicio tambaleante. Por lo tanto, Nicolás Larcamón, al mando de La Máquina, arma un esquema que prioriza la solidez defensiva y transiciones rápidas.

Cabe mencionar que tanto el cuadro cementero como el azulcrema no llegarán con equipo completo, ya que Gonzalo Piovi se perderá este encuentro por acumulación de tarjetas amarillas; mientras que los de Coapa recuperan a Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin, dos mentes creativas que pueden desarmar cualquier defensa, mientras que Jonathan dos Santos también se reincorpora a entrenamientos. Sin embargo, persisten dudas con Henry Martín y Alejandro Zendejas, ambos lidiando con molestias musculares post-Fecha FIFA.

CRUZ AZUL VS AMÉRICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER