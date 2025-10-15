Isaac del Toro suma otra victoria y alcanza 16 triunfos en la temporada.

El mexicano Isaac del Toro cerró su espectacular año con una victoria más al coronarse en el Giro del Veneto 2025, alcanzando así 16 triunfos en la temporada. El pedalista del UAE Team Emirates se impuso en el recorrido de 161 kilómetros entre Vicenza y Verona, atacando en la última subida y rodando en solitario durante los últimos 10.7 kilómetros hasta cruzar la meta con un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 29 segundos.

Isaac del Toro cerró su espectacular año con una victoria más al coronarse en el Giro del Veneto 2025. / Dario Belingheri Ampliar

El ciclista de 21 años, originario de Ensenada, Baja California, aventajó por 22 segundos al francés Pavel Sivakov y al noruego Jonas Abrahamsen, completando un nuevo doblete para su escuadra. Esta victoria representa la número 95 del año para el UAE Team Emirates, que rompió el récord de más triunfos en una temporada, superando la marca de HTC Columbia en 2009.

Con este resultado, Del Toro se consolida como el tercer mejor ciclista del mundo según el ranking de la Unión Ciclista Internacional, solo detrás de Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar. Su desempeño en 2025 lo confirma como la gran revelación latinoamericana del año.

Del Toro se consolida como el tercer mejor ciclista del mundo según el ranking de la Unión Ciclista Internacional. / Dario Belingheri Ampliar

El mexicano cerró una campaña brillante con victorias en la Vuelta a Burgos, el Tour de Austria y múltiples clásicas en suelo italiano. Con una proyección ascendente, Del Toro apunta a convertirse en la gran carta mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.