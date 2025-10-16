Osmar Olvera nominado a Atleta del Año y entra en la élite de World Aquatics.

El joven atleta Osmar Olvera atraviesa por uno de sus mejores momentos, con apenas 21 años, el clavadista jalisciense no solo ha desafiado la gravedad con precisión quirúrgica, sino que ha reescrito la historia de los clavados en nuestro país. Este jueves, World Aquatics, el máximo organismo rector de los deportes acuáticos, elevó su nombre a la élite global al nominarlo como uno de los cinco contendientes al codiciado premio de Atleta del Año. Es un reconocimiento que trasciende las medallas: es la validación de un talento que, contra viento y marea, se ha convertido en el estandarte de una nueva generación.

El atleta jalisciense ha reescrito la historia de los clavados.

El oriundo de Guadalajara, no ha tenido un camino fácil; sin embargo, su trabajo y esfuerzo lo han llevado a hacer historia. A los 17 años debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde el mundo apenas susurraba su nombre. Pero fue en París 2024 donde el susurro se convirtió en rugido: plata en trampolín sincronizado de 3 metros y bronce en el individual.

Osmar no solo conquistó el oro en trampolín de 3 metros, el primero en la historia para México en esta prueba, sino que acumuló cuatro medallas en total, consolidándose como el atleta más laureado de la delegación tricolor. Su puntuación de 529.55 puntos en la final individual, superando al chino Yuan Cao por 6.85 unidades, fue más que un número: fue una declaración de independencia ante la hegemonía china en la disciplina.

Osmar Olvera, el atleta más laureado de la delegación tricolor.

De este modo, World Aquatics, consciente de su impacto, ya lo había distinguido previamente como el mejor clavadista masculino del Mundial de Singapur y como contendiente en 2023 y 2024. Apoyado por un equipo multidisciplinario liderado por la entrenadora Ma Jin, quien forjó leyendas como Paola Espinosa y Rommel Pacheco, Osmar Olvera representa la fusión de disciplina oriental y pasión latina. Bajo su tutela, junto a especialistas en preparación física, fisioterapia y psicología deportiva, ha transformado obstáculos en oportunidades.

¿Quiénes son los nominados a Atleta del Año en clavados?

• Osmar Olvera (México) – Campeón mundial y ocho medallas internacionales en 2025

• Cassiel Rousseau (Australia) – Oro en plataforma 10 m, plata en trampolín sincronizado

• Cao Yuan (China) – Oro en equipos mixtos, plata en trampolín 3 m

• Wang Zongyuan (China) – Oro en trampolín sincronizado 3 m, bronce individual

• Oleksii Sereda (Ucrania) – Plata en plataforma 10 m

El ganador se definirá por una combinación de votos del Comité de Nominación y de los aficionados, lo que invita a México entero a unirse a esta ola de orgullo. Osmar Olvera no compite solo por sí mismo: lo hace por los niños en las piscinas de Guadalajara que sueñan con saltar alto, por los entrenadores que invierten sudor en el anonimato, y por un país que anhela más oros en Los Ángeles 2028, donde él mismo ha prometido el metal más preciado.