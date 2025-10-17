Argentina vs Marruecos: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la final del Mundial Sub-20

La final del Mundial Sub 20 promete emociones al máximo con un duelo inédito entre Argentina y Marruecos. Por un lado, la albiceleste busca romper una sequía de 18 años sin título en la categoría y conquistar su séptima corona; del otro, los marroquíes sueñan con hacer historia y convertirse en el segundo equipo africano en levantar el trofeo juvenil más importante del mundo.

La albiceleste busca romper una sequía de 18 años sin título en la categoría y conquistar su séptima corona.

Marruecos llega como la sorpresa del torneo tras haber quedado como líder de su grupo luego de haberle ganado a España y a Brasil y perder con México, en un partido que fue de trámite debido a que ya estaban clasificados como primeros de grupo. En octavos de final, Marruecos dejó fuera del torneo a Corea del Sur y en cuartos de final pasó por encima de Estados Unidos. En la semifinal, los africanos empataron 1-1 con Francia y en penales, gracias a una atajada del tercer portero que entró en el minuto 120, consiguieron su pase a la final.

Argentina llega al último partido invicto, ya que pasó como líder de grupo al vencer a Cuba, Nueva Zelanda e Italia. En octavos de final despachó a Nigeria, posteriormente eliminó a México y en semifinales a Colombia. Para la albiceleste este juego es fundamental, ya que tienen la oportunidad de acabar con 18 años de espera en la categoría ante los marroquíes, tras la última conseguida en la edición de 2007.

Selección de Marruecos Sub- 20

Como dato adicional, esta es la segunda vez que Argentina busca un título mundial Sub 20 ante una selección africana, ya que en 2005 un conjunto encabezado por Lionel Messi venció a Nigeria 2-1.

Si Marruecos queda campeón, sería el segundo africano en quedarse con la corona del Mundial Sub 20, ya que en 2009 Ghana venció en penales a Brasil 4-3.

ARGENTINA VS MARRUECOS SUB-20, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER