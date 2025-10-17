Las Amazonas del CMLL siguen haciendo historia, debido a que por segunda ocasión en el año se vivirá una función completamente femenil, en una noche que promete grandes emociones en la Arena México.

La Arena México tendrá una función completamente femenil. Ampliar

Este 17 de octubre habrá dos luchas estrellas, la gran final del Campeonato Universal de Amazonas 2025 se disputará con mucha intensidad, cuando India Sioux y Skadi brinden el máximo esfuerzo para buscar alzarse con un triunfo que marcará sus carreras.

De igual manera, para engalanar la magna función, la figura de All Elite Wrestling, Mercedes Moné, expondrá por segunda ocasión el Campeonato Mundial Femenil del CMLL en contra de Persephone, quien tendrá una de las luchas más importantes de su carrera.

Mercedes Moné, expondrá por segunda ocasión el Campeonato Mundial Femenil del CMLL en contra de Persephone. Ampliar

Formando una poderosa alianza, La Catalina se unirá con Lluvia y La Jarochita, con el firme objetivo de vencer al poderío de Zeuxis, Reyna Isis y Olympia. Previo a su participación en el Grand Prix de Amazonas, las japonesas Hazuki y Koguma se unirán con la británica Kanji, para enfrentarse a las experimentadas Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica.

En la segunda contienda de la noche, Kira y Sanely se medirán en un mano a mano con límite de 10 minutos. Mientras que las acciones comenzarán con Tabata y Nexy en contra de Candela y Valkyria.

Los boletos para el Viernes Espectacular del CMLL están disponibles a través de Ticketmaster, o pueden adquirirse directamente en las taquillas de la Arena México.