Red Bull batalla México: Horarios, participantes y dónde ver EN VIVO

Red Bull batalla México es el torneo nacional de freestyle más importante y prestigioso del país. Forma parte de la competencia de improvisación de hip hop de habla hispana más grande del mundo.

Éste se realiza anualmente en México, donde los mejores MCs (maestros de ceremonias/raperos), compiten entre ellos improvisando rimas y versos al ritmo de una base musical proporcionada por un DJ profesional. Y si eres de los que no se puede perder esta batalla legendaria, te contamos todos los detalles al respecto.

¿Dónde ver la Red Bull batalla México 2025?

El torneo que se considera épico, se llevará a cabo en los Quarry Studios el día de hoy 17 de octubre a las 19:00 hrs. El evento podrá verse en vivo completamente GRATIS a través de redes sociales como:

X (antes twitter)

Facebook

YouTube

Red Bull TV

Twicth

Recuerda que en la Red Bull batalla México se define al ganador que obtendrá un boleto directo a la Final Internacional de la temporada que se disputará en Chile.

¿Quiénes son los participantes en esta batalla?

Los participantes confirmados para esta edición de la Final Nacional Red Bull batalla México, se encuentran personajes destacados como:

Los campeones de 2024 : Rapder, Potencia y Drixer

: Rapder, Potencia y Drixer Los campeones de Guadalajara : Dante, Mena y Dax

: Dante, Mena y Dax Los campeones regionales de CDMX: Sangre Azul, Fat Tony y Damián

Te dejamos algunos detalles de sus batallas ganadas y qué otros y otras se suman a esta gran final para que elijas entre tus favoritos y los apoyes por el medio que mejor te sea posible.

¿Cómo será la dinámica de la Red Bull batalla México?

De acuerdo con otras ediciones, el torneo se disputa por eliminación directa, es decir, tienen que ganar sí o sí. Desde los octavos de final hasta la final por el triunfo nacional.

Así que es una batalla muy intensa, llena de mucha emoción, nerviosismo y orgullo nacional por parte de todos los participantes y organizadores de la Red Bull batalla México.