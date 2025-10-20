Arsenal vs Atlético de Madrid: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Jornada 3 de la Champions League 2025

En el Emirates Stadium, ese bastión inexpugnable donde el Arsenal ha tejido una racha de once victorias consecutivas en la fase de liga de la Champions League sin encajar un solo gol, se disputará este martes una batalla de estilos y ambiciones en la Jornada 3 de la UEFA Champions League 2025/26. Los Gunners, líderes de la Premier League, están listos para recibir al Atlético de Madrid.

Este encuentro no es solo un duelo por escalar la tabla, los rojiblancos acechan el décimo puesto a un punto del Manchester City, es la colisión entre la máquina ofensiva de Mikel Arteta y la garra defensiva de Diego Simeone, en un torneo donde cada punto es un salvavidas rumbo a la gloria continental. Para los londinenses, el momento es de oro puro: siete triunfos en los últimos ocho partidos en todas las competiciones, con solo dos goles encajados en ese lapso, y un 1-0 sufrido pero merecido ante el Fulham que mantiene el liderato doméstico.

Lo que permite al Cholo Simeone desplegar su arsenal completo. Han marcado más en 82 minutos ante el Frankfurt que el Arsenal en sus dos juegos europeos, pero su historial visitante en Champions League es un calvario. Este no es un trámite: es la chance de presionar a los de arriba y demostrar que el Atleti, pese a un inicio irregular, sigue siendo un depredador. El historial es un puñado de recuerdos amargos: solo cuatro duelos oficiales, con una victoria por bando y dos empates, destacando las semis de la Europa League 2017/18 donde el Atlético de Madrid eliminó a los Gunners con un global de 2-1 (1-1 en Londres, 1-0 en Madrid), sellado por un gol tardío de Griezmann que aún quema en la memoria de los aficionados.

Aunque Simeone ha forjado milagros en escenarios hostiles. En una fase de liga donde Bayern, Inter y PSG acechan, este Arsenal vs Atlético de Madrid no es mero espectáculo: es la definición de carácter, entre la precisión inglesa y la pasión latina. Que el Emirates Stadium retumbe, que la Champions League no distingue entre favoritos y soñadores.

ARSENAL VS ATLÉTICO DE MADRID, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER