GP de México: Pilotos de F1 que han ganado en el Autódromo Hermanos Rodríguez / NurPhoto

Este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México y existe la posibilidad de que haya un nuevo vencedor o que Max Verstappen se reafirme como el máximo ganador de este circuito.

Max Verstappen / Bryn Lennon - Formula 1 Ampliar

Desde su regreso al calendario de la Fórmula 1 en 2015, ha habido cuatro ganadores diferentes. El primero en ganarlo, tras 22 años sin carreras en México, fue Nico Rosberg con Mercedes, el cual pavimentó su subcampeonato con esa victoria. En 2016 tuvimos al segundo nuevo ganador y fue Lewis Hamilton, también con Mercedes.

En 2017, Max Verstappen se proclamó como el tercer nuevo ganador del circuito y Red Bull también debutó como escudería ganadora del GP de México. En ese año, Lewis Hamilton se proclamó campeón de pilotos en nuestro país. En 2018, Max Verstappen repitió como campeón y en 2019 Hamilton recuperó su puesto como el dueño del circuito Hermanos Rodríguez.

Lewis Hamilton / Song Haiyuan/MB Media Ampliar

Tras el parón de 2020, donde no se corrió debido al Covid, el Gran Premio de México regresó con Verstappen como ganador en 2021 y no fue hasta 2024 que el holandés no quedó en el primer lugar. Ese año, Carlos Sainz ganó con Ferrari, lo que les dio una victoria a los tifosi en tierras aztecas tras 34 años.

Con esto, Max Verstappen y Red Bull son los máximos ganadores del circuito con cinco victorias y esperan separarse aún más de sus perseguidores, aunque no sería extraño que por segundo año consecutivo tengamos un nuevo corredor campeón o que McLaren vuelva a ganar en México tras 36 años.