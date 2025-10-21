América remonta y gana a Puebla con gol de Ramón Juárez

El estadio Ciudad de los Deportes fue el escenario para el duelo de la Jornada 14 de la Apertura 2025, con un choque importante entre América y el equipo de Puebla.

América en el Ciudad de los Deportes / FOTO: @ClubAmerica Ampliar

Un partido imperdible para las Águilas, por el hecho de qué venían de perder contra Cruz Azul, y que debido a las lesiones, tuvo que haber una modificación en su cuadro titular.

Los primeros 45 minutos no fueron para nadie y terminaron igualando sin anotaciones. Además, la novedad fue que por fin jugaron juntos, Brian Rodríguez y Alan Saint-Maximin. Al minuto 52, el equipo de Puebla armaría una jugada de contragolpe que terminaría en gol, gracias a una triangulación entre Ricardo Marín, que tocaría para Emiliano Gómez, y únicamente mandaría al fondo de las redes de Luis Ángel Malagón.

América vs Puebla, Jornada 14 Apertura 2025 / FOTO: @ClubAmerica Ampliar

En esta situación, América empezó a cambiar las revoluciones y al minuto 67, se marcaría un penalti a favor de los azulcremas que sería capitalizado por Brian Rodríguez para empatar los cartones. Cuando parecía que todo quedaría empatado en el tiempo añadido, Ramón Juárez se vestía de héroe marcando el gol de la victoria. Al final, América lo ganó dos goles por uno sobre el Puebla.