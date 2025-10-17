Liga BBVA MX y FUCAM se unen en la lucha contra el cáncer de mama. / Jam Media

Por decimonoveno año consecutivo, la Liga BBVA MX continuó con su labor social en pro de la campaña de concientizar la prevención del cáncer de mama.

La Liga BBVA MX reafirmó su compromiso social al colaborar con FUCAM en la campaña rosa “Cuídate, te lo decimos con tacto” / Jam Media Ampliar

En un evento realizado en las instalaciones de FUCAM, fundación que lleva más de 25 años peleando en contra de esta enfermedad y a prevenirla, el comisionado presidente de la FMF, Mikel Arriola, hizo entrega de prótesis mamarias externas a pacientes de la fundación.

El directivo de la Liga BBVA MX aseguró la importancia que tiene el futbol mexicano en la lucha contra esta enfermedad:

“Hay alrededor de 160 millones de fans de nuestro futbol y cuando nos unimos somos una caja de resonancia, y queremos enviar especialmente este mensaje de checarse y hacerlo a tiempo”.

Seguimiento a la campaña rosa Ampliar

De esta manera, se dio seguimiento a la campaña rosa “Cuídate, te lo decimos con tacto”, que ha estado vigente todo el mes de octubre.