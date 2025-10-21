Chivas vs Querétaro: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 14 del Apertura 2025 Liga MX / Jam Media

De cara a la recta final del Apertura 2025, donde cada balón dividido huele a liguilla y cada error puede ser un epitafio prematuro, el Estadio La Corregidora se erige como escenario de un duelo que encapsula la esencia caótica de la Liga MX.

y Chivas, quienes se miden en la Jornada 14 / Agustin Cuevas Ampliar

Este miércoles dicho recinto abre sus puertas para albergar el duelo entre Querétaro y Chivas, quienes se miden en la Jornada 14, en el marco de la última jornada doble del torneo. No hay margen para experimentos: los Gallos Blancos buscan un milagro para no hundirse en el sótano, mientras el Rebaño Sagrado aspira a clavar sus cuernos en la zona de liguilla directa.

Querétaro llega con el peso de una temporada irregular sobre los hombros. Ubicado en el antepenúltimo lugar de la tabla general con apenas 11 puntos tras 13 jornadas, fruto de tres victorias, dos empates y ocho derrotas, los emplumados han convertido La Corregidora en un fortín relativo, pero no infalible. Solo han cedido tres derrotas en casa, lo que les da un hilo de esperanza para arañar puntos en el Play-In.

Sin embargo, su ofensiva es un desierto: promedian menos de un gol por partido, y dependen en exceso de chispazos individuales como el de Pablo Barrera, veterano que carga con la ilusión de una afición harta de promesas incumplidas. El técnico Benjamín Mora sabe que una victoria aquí podría ser el bálsamo para un equipo que ha visto cómo se le escapa la clasificación como arena entre los dedos. Pero la realidad es cruda: con solo nueve puntos en disputa, los Gallos necesitan de un milagro para soñar con la reclasificación.

Querétaro llega con el peso de una temporada irregular. / Agustin Cuevas Ampliar

Del otro lado, Chivas emerge como el ave fénix de este Apertura 2025. Con 20 unidades en el octavo puesto, seis victorias, dos empates y cinco juegos perdidos, el Guadalajara de Gabriel Milito ha hilvanado cuatro triunfos consecutivos que han borrado el mal sabor de un arranque titubeante. Armando González, el “Hormiga”, devora redes con dos goles en sus últimos tres partidos, mientras que el Rebaño ha encontrado en la solidez defensiva con solo ocho goles recibidos en casa, el antídoto a sus demonios pasados.

Este viaje a Querétaro es una obligación moral: ganar consolidaría su racha y los catapultaría a la pelea por los primeros puestos, donde Toluca (31 puntos) y Cruz Azul (28) marcan el ritmo. Milito, astuto en sus rotaciones por la jornada doble, podría dosificar a estrellas como Roberto Alvarado o Cade Cowell, pero el mensaje es claro: el Rebaño no viaja a empatar, sino a conquistar.

El historial entre ambos añade picante a la cita. En los últimos ocho enfrentamientos en La Corregidora, Querétaro solo ha doblegado a Chivas en una ocasión, cediendo terreno ante un Guadalajara que ha ganado cuatro de esos duelos.

QUERÉTARO VS CHIVAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER