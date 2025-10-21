Dramático empate entre Necaxa y Cruz Azul en el Estadio Victoria

El Estadio Victoria encendió sus luces en la fecha doble por la Jornada 14 del Apertura 2025 con Cruz Azul concretando empate ante Necaxa, por marcador 1-1.

Necaxa vs Cruz Azul / Isaac Ortiz Ampliar

En los primeros 45’ minutos de suscitó un dominio rayo, en el minuto 4’, Tomás Badaloni probó suerte con un remate desviado desde el centro del área, asistido por Kevin Rosero, quien minutos después falló un disparo desde el interior del área.

Los Rayos, con Agustín Palavecino como motor en el medio, generaron tres ocasiones claras en los primeros 12 minutos; una lesión de Piovi obligó a un cambio forzado al 32′ por Jesús Orozco, no obstante, al 36’ se concretó un fuera de juego a raíz de una anotación a segundo palo de Willer Ditta, por ende, el primer tiempo se cerró con un 0-0.

El complemento al 64’, Carlos Rotondi, recién ingresado, envió un centro preciso al área que Amaury Morales remató con la izquierda al fondo de la red, desatando la fiesta celeste. Sin embargo, al 87’, Agustín Palavecino clavó un derechazo desde fuera del área a la escuadra, asistido por Rosero, empatando 1-1.

Club Necaxa / Alex Avalos Ampliar

Cruz Azul no perdona errores. En el 93′, en tiempo de descuento Nacho Rivero entró al campo para un remate raso y cruzado que Unsain no pudo alcanzar, mismo que fue anulado por fuera de lugar. De esta forma la Máquina se queda con un punto dividido ante el Necaxa en la cancha del Victoria.