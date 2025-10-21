Tigres vs Pachuca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 14 del Apertura 2025 Liga MX

En el corazón de la recta final del Apertura 2025, donde cada punto se siente como un salvavidas rumbo a la Liguilla, el Estadio Hidalgo se convertirá en el escenario de un duelo que huele a playoffs anticipado. Pachuca, los Tuzos que han sabido morder con astucia en casa, recibe a un Tigres que llega rugiendo tras una goleada que reavivó sus instintos felinos. Bajo las luces de un Hidalgo que siempre guarda sorpresas, Jaime Lozano y Guido Pizarro pondrán a prueba sus visiones de juego en un choque que podría reordenar la tabla alta y definir aspiraciones de gloria.

Tigres vs Pachuca en la Liga MX / Azael Rodriguez Ampliar

Los locales, sextos con 21 puntos tras empatar 2-2 en la Jornada 13 ante Juárez, necesitan esta victoria como el oxígeno. Han sido irregulares fuera, pero en su colmena hidalguense, donde el factor local ha sido clave en tres de los últimos cinco duelos ante Tigres, Lozano, el exseleccionista que ya sabe de presiones, apostará por su juventud explosiva para romper la paridad.

Del otro lado, los Incomparables felinos aterrizan en la Bella Airosa con el momento de un vendaval: 5-3 sobre Necaxaen la fecha pasada, un festín ofensivo que elevó su botín a 26 unidades y los mantiene en la pelea por mantenerse dentro de los primeros lugares.

Pizarro, en su bautizo como timonel plenario, ha inyectado frescura a un plantel que reconfigura su esencia post-Siboldi, confiando en la jerarquía de veteranos como André-Pierre Gignac, si las lesiones lo permiten, tras un torneo intermitente y el hat-trick heroico de Juan Brunetta. La irregularidad como visitantes es su talón de Aquiles, pero el equilibrio físico que buscan en esta doble jornada les da oxígeno.

Pachuca recibe a Tigres / Christian Torres Chavez Ampliar

Históricamente, esta serie es un tablero de ajedrez impredecible: dos empates recientes, un triunfo tuzo en Hidalgo y la capacidad felina para imponer físico.

Para Pachuca, es la chance para soñar con la Fiesta Grande; para Tigres, de escalar y confirmar que su reconfiguración no es un espejismo. En una Liga MX que arde con solo nueve puntos por disputar, este Hidalgo podría ser el prólogo de octavos de final.

PACHUCA VS TIGRES, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER