Real Madrid vs Juventus: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 3 Champions League
Real Madrid vs Juventus, un Clásico Europeo que promete fuego en la Jornada 3 de la Champions League 2025.
El Santiago Bernabéu se prepara para recibir este miércoles un duelo de titanes en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26: Real Madrid y Juventus, dos colosos del fútbol europeo, se enfrentan en un choque que destila historia, rivalidad y ambición.
El Real Madrid, bajo la batuta de Xabi Alonso, llega a este duelo con un estado de forma imperial. Los merenguesobtuvieron una victoria contundente en el torneo, tras golear 5-0 frente al Kairat Almaty, donde Kylian Mbappé firmó un hat-trick.
La fortaleza del Bernabéu obligará a Alonso a ajustar su esquema. Se espera que Mbappé, lidere un tridente ofensivo junto a Vinícius y un Endrick que pide paso. En rueda de prensa, Alonso fue claro: "Juventus es un gigante, pero nosotros jugamos en casa y queremos los tres puntos. Respetamos su historia, pero vamos a imponer la nuestra".
Por su parte, la Juventus atraviesa un momento de turbulencia. Los bianconeri, dirigidos por Igor Tudor, no han podido ser protagonistas en el certamen continental. Con solo 2 puntos, la presión es máxima para un equipo que, pese a su talento, no encuentra consistencia.
“El Bernabéu es un escenario brutal, pero mis jugadores están listos para dar la cara. Necesitamos ser sólidos y aprovechar nuestras chances", comentó Tudor.
En un formato de liga donde cada punto cuenta, este duelo no solo es un espectáculo futbolístico, sino una batalla táctica: el Real Madrid buscará afianzar su liderato, mientras la Juventus necesita un golpe de autoridad para escalar posiciones y salir de la zona media.
Con el Bernabéu a reventar y el mundo del fútbol pendiente, este Real Madrid frente a la Juventus es más que un partido: es un choque de dinastías.
REAL MADRID VS JUVENTUS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: miércoles 22 de octubre
- HORA: 13:00 hrs
- ESTADIO: Santiago Bernabéu
- CANAL: Caliente TV