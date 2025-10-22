Real Madrid vs Juventus: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 3 Champions League / Angel Martinez

El Santiago Bernabéu se prepara para recibir este miércoles un duelo de titanes en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26: Real Madrid y Juventus, dos colosos del fútbol europeo, se enfrentan en un choque que destila historia, rivalidad y ambición.

Real Madrid / Aitor Alcalde Ampliar

El Real Madrid, bajo la batuta de Xabi Alonso, llega a este duelo con un estado de forma imperial. Los merenguesobtuvieron una victoria contundente en el torneo, tras golear 5-0 frente al Kairat Almaty, donde Kylian Mbappé firmó un hat-trick.

La fortaleza del Bernabéu obligará a Alonso a ajustar su esquema. Se espera que Mbappé, lidere un tridente ofensivo junto a Vinícius y un Endrick que pide paso. En rueda de prensa, Alonso fue claro: "Juventus es un gigante, pero nosotros jugamos en casa y queremos los tres puntos. Respetamos su historia, pero vamos a imponer la nuestra".

Por su parte, la Juventus atraviesa un momento de turbulencia. Los bianconeri, dirigidos por Igor Tudor, no han podido ser protagonistas en el certamen continental. Con solo 2 puntos, la presión es máxima para un equipo que, pese a su talento, no encuentra consistencia.

Entrenamiento Juventus / FOTO: @juventusfc Ampliar

“El Bernabéu es un escenario brutal, pero mis jugadores están listos para dar la cara. Necesitamos ser sólidos y aprovechar nuestras chances", comentó Tudor.

En un formato de liga donde cada punto cuenta, este duelo no solo es un espectáculo futbolístico, sino una batalla táctica: el Real Madrid buscará afianzar su liderato, mientras la Juventus necesita un golpe de autoridad para escalar posiciones y salir de la zona media.

Con el Bernabéu a reventar y el mundo del fútbol pendiente, este Real Madrid frente a la Juventus es más que un partido: es un choque de dinastías.

REAL MADRID VS JUVENTUS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER