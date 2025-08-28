Champions League 2025-26: Partidos imperdibles de la fase de liga tras el sorteo

La UEFA Champions League 2025-26, en su segunda edición bajo el innovador formato de fase de liga con 36 equipos, promete ser un espectáculo inolvidable. Tras el sorteo realizado el 28 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco, se han definido los enfrentamientos que marcarán la temporada, con duelos épicos entre gigantes europeos que reviven rivalidades históricas y generan nuevas narrativas. Defendiendo el título ganado en la temporada pasada con una histórica victoria 5-0 sobre el Inter de Milán, el Paris Saint-Germain buscará revalidar su corona, pero el camino estará plagado de obstáculos.

La fase de liga arranca el próximo 16 de septiembre y se extiende hasta el 28 de enero de 2026, con ocho jornadas donde cada equipo disputará cuatro partidos en casa y cuatro de visitante contra ocho rivales distintos. Los ocho primeros clasificarán directamente a octavos de final, mientras que del 9° al 24° lugar jugarán playoffs eliminatorios. La gran final será el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

El nuevo sistema de la Champions League divide a los 36 equipos en cuatro bombos según su coeficiente UEFA, asegurando dos rivales por bombo (uno local y uno visitante), sin enfrentamientos entre clubes del mismo país en esta fase. Esto genera un total de 144 partidos en la fase de liga y abre la puerta a cruces impredecibles desde el inicio. El sorteo, automatizado para mayor eficiencia, reveló un panorama equilibrado pero cargado de tensión que nos dejó cruces muy emocionantes.

El sorteo de la Champions League sin duda nos ha dejado encuentros que reviven odios legendarios y crean nuevas sagas, priorizando aquellos entre equipos de alto perfil con historia compartida, que podrían catapultar a unos al top 8 o enviar a otros a los playoffs. Estos choques no solo prometen goles y drama, sino que impactarán coeficientes UEFA y aspiraciones al título.

¿Cuáles son los encuentros más atractivos de la fase de liga de la Champions League?

Barcelona – PSG

Chelsea - Barcelona

Real Madrid – Manchester City

PSG - Bayern Múnich

Liverpool - Real Madrid

PSG - Tottenham

Bayer Leverkusen – PSG

Manchester City - Leverkusen

Inter - Liverpool

Inter - Arsenal

Atlético de Madrid - Inter

Liverpool – Atlético de Madrid

Bayern Múnich – Chelsea

Arsenal - Bayern

Real Madrid – Juventus

Arsenal - Atlético Madrid