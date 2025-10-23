Italia presenta su nueva camiseta Adidas para el Mundial 2026: homenaje a Alemania 2006

En el vasto lienzo del fútbol mundial, pocas naciones pintan con colores tan intensos como Italia. Los Azzurri, con su legado de cuatro Copas del Mundo y una elegancia táctica que roza lo artístico, regresan al escenario global con una playera que no solo viste al equipo, sino que revive un capítulo glorioso de su historia.

Italia presenta su nueva camiseta Adidas para el Mundial 2026 Ampliar

La nueva camiseta de Italia para el Mundial 2026, diseñada por Adidas, es un homenaje vibrante al vigésimo aniversario de la victoria en Alemania 2006, esa epopeya marcada por el catenaccio impenetrable y el júbilo colectivo bajo la lluvia de Berlín. Un azul profundo “Bold Blue”, en el léxico de Adidas, que evoca las noches mediterráneas y las camisetas icónicas de Cannavaro y Buffon. Pero esta no es una tela común: su superficie se adorna con patrones gráficos que simulan hojas jóvenes en brote, como si la prenda respirara la vitalidad de un renacer. Las tres rayas de Adidas, ahora oversized y audaces en los hombros, irradian una presencia imponente, parte de la evolución radical de la plantilla 2026 de la marca alemana. Y el toque maestro: los logos en oro metálico.

El escudo de la FIGC y el trébol de Adidas brillan como medallas recién acuñadas, recordándonos que el oro no solo adorna, sino que corona. Es un guiño nostálgico al kit triunfal de 2006, donde el dorado simbolizó la redención tras el escándalo Calciopoli. Esta playera de Italia no se limita a la estética; incorpora la tecnología Climacool+ 2026, un avance en transpirabilidad que promete mantener a los jugadores frescos bajo el sol abrasador de Norteamérica, un Mundial 2026 que, por primera vez, se disputará en tres países y con 48 equipos, ampliando el drama a proporciones épicas.

La nueva camiseta de Italia para el Mundial 2026 Ampliar

Italia, ausente en las últimas ediciones, llega con sed de revancha y lo hará con dicha indumentaria. La filtración accidental de esta joya fue cortesía de Alessandro Del Piero en un evento de Adidas, quien a través de las redes sociales compartió una imagen de algunas camisetas de las selecciones que verán actividad en el Mundial 2026.