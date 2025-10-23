Terry Rozier y Chauncey Billups detenidos por presuntas apuestas ilegales en la NBA

La mañana de este jueves la NBA amaneció sacudida luego de que se diera a conocer que Terry Rozier, escolta de los Miami Heat, y Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, fueron detenidos por presuntas apuestas ilegales dentro de la liga.

Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers / Alex Goodlett Ampliar

Las detenciones ocurrieron en momentos y lugares distintos, aunque ambas estarían relacionadas con la misma red de apuestas. Según reportes iniciales, la investigación fue encabezada por el FBI, que lleva semanas siguiendo los movimientos financieros de varios implicados.

En el caso de Billups, los cargos podrían incluir apuestas ilegales, amaño de partidos en encuentros en los que su equipo no participó, y su supuesta relación con una operación de póker vinculada a la mafia. Por su parte, los cargos contra Rozier aún no se han detallado oficialmente, aunque se presume que serían similares.

Detienen a Chauncey Billups y Terry Rozier Ampliar

Todo esto ocurre apenas unos días después de que ambos equipos debutaran en la nueva temporada de la NBA, con derrotas en sus primeros juegos. Se espera que el FBI brinde más información en las próximas horas, incluyendo los motivos exactos de las detenciones y los cargos formales que podrían enfrentar.