Serie Mundial: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la MLB entre Dodgers y Blue Jays

Ha quedado definida la Serie Mundial 2025 del béisbol de las Grandes Ligas (MLB). Y es que los Blue Jays de Toronto lograron vencer a los Marineros de Seattle en siete juegos. Este definitivo encuentro terminó con pizarra de cuatro carreras a tres.

Dodgers Ampliar

El momento crucial del enfrentamiento fue en la séptima entrada, pues un cuadrangular de tres carreras llevó a los Azulejos de Toronto a dar la vuelta al juego. De esa manera se quedaron con el triunfo en la serie por cuatro juegos a tres.

Ahora se estarán enfrentando a los Dodgers de Los Ángeles, pues hay que recordar que ellos vienen de vencer a los Brewers de Milwaukee por cuatro juegos a cero, demostrando un gran poder en la postemporada de la MLB. La Serie Mundial 2025 arrancará el próximo 24 de octubre, donde los Blue Jays serán los locales.

Aún falta por definir a los pitchers abridores para este juego. Hay que recordar que la Serie Mundial es a ganar cuatro de siete juegos. La distribución será: dos juegos en el estadio de los Blue Jays, tres en Los Ángeles y, en caso de ser necesario, dos más en Toronto.

Toronto Blue Jays Ampliar

Así que todo está listo para vivir la emoción de la Serie Mundial de las Grandes Ligas 2025 a partir de este 24 de octubre.

SERIE DEL REY 2025 ENTRE DODGERS Y BLUE JAYS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Juego 1

FECHA: viernes 24 de octubre, en Toronto

HORA: 18: 00 Hrs.

TV: Imagen TV, ESPN y Disney+

Juego 2

FECHA: sábado 25 de octubre, en Toronto

HORA: 18: 00 Hrs.

TV: Imagen TV, ESPN y Disney+

Juego 3

FECHA: lunes 27 de octubre, en Los Ángeles

HORA: 18: 00 Hrs.

TV: Imagen TV, ESPN y Disney+

Juego 4

FECHA: martes 28 de octubre, en Los Ángeles

HORA: 18: 00 Hrs.

TV: Imagen TV, ESPN y Disney+

Juego 5

FECHA: miércoles 29 de octubre, en Los Ángeles

HORA: 18: 00 Hrs.

TV: Imagen TV, ESPN y Disney+

Juego 6

FECHA: viernes 31 de octubre, en Toronto

HORA: 18: 00 Hrs.

TV: Imagen TV, ESPN y Disney+

Juego 7