Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca

En un giro que sacude los cimientos del fútbol mexicano, un juez de control de la Ciudad de México ha girado una orden de aprehensión contra Jesús Martínez Patiño, presidente del influyente Grupo Pachuca, por el presunto delito de desobediencia de particulares agravado. Esta medida judicial, que también alcanza a Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal del Club Pachuca, representa no solo un revés personal para Martínez, sino un recordatorio de cómo las disputas comerciales pueden escalar hasta las puertas de la cárcel en el ecosistema del deporte profesional.

Club Pachuca / Jam Media Ampliar

El trasfondo de este caso se remonta a una batalla legal encarnizada por los derechos de transmisión de los partidos de Pachuca y León, dos de los clubes bajo el cargo de Grupo Pachuca. A finales de 2024, el grupo decidió rescindir su relación con Fox Sports México (operado por Grupo Lauman), alegando adeudos millonarios por parte de la televisora. En su lugar, cerraron un acuerdo con Fox Corporation y la plataforma Tubi para emitir sus encuentros de manera gratuita, lo que desató una avalancha de demandas. Grupo Lauman argumentó que aún conservaba derechos contractuales y acusó a Pachuca y Fox Corp de “apropiarse” indebidamente de las señales, dejando a miles de aficionados sin acceso a transmisiones en vivo durante meses.

La orden judicial en cuestión surge de un incumplimiento flagrante: tanto Martínez como Cabrera fallaron en presentarse a dos audiencias programadas para formular imputaciones, en violación de una resolución previa que prohibía al Club Pachuca ceder señales de partidos bajo litigio. De acuerdo con información del Diario Reforma, indica que el expediente se mantiene en reserva, pero el agravante radica en la reiterada desatención a las citaciones, lo que podría derivar en detención.

Jesús Martínez / Jam Media Ampliar

Si se ejecuta, Martínez, artífice de un imperio que abarca desde los Tuzos hasta la expansión internacional del fútbol mexicano, enfrentaría no solo grilletes, sino un escrutinio público que podría erosionar su legado. Este episodio no es un hecho aislado en el convulso panorama de la Liga MX. Las disputas por derechos audiovisuales han paralizado partidos, como el Tuzos-América de febrero pasado, y han expuesto las grietas en un modelo económico dependiente de las televisoras. Hasta el momento, Grupo Pachuca no ha emitido un comunicado oficial, y el caso permanece en desarrollo.