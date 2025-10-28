GP Premio de México 2026: fechas, venta de boletos y el regreso de Checo Pérez

El rugido de los motores de la Fórmula 1 está de regreso, y esta vez con un sabor aún más especial: el retorno de Sergio “Checo” Pérez al Gran Circo, ahora defendiendo los colores de Cadillac en su tierra natal. Apenas dos días después de que Lando Norris cruzara la meta como vencedor en una edición 2025 cargada de emociones y abucheos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México han encendido las luces verdes para lo que será una cita inolvidable en 2026.

Lando Norris gana el GP de México / Bryn Lennon - Formula 1 Ampliar

En un anuncio que ha desatado la euforia entre los aficionados, se confirmó que el Gran Premio de México 2026 se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre, marcando el inicio de un renovado contrato que asegura la presencia de la máxima categoría del automovilismo en el corazón de la capital hasta 2028. Esto se dio después de que Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sellara este acuerdo con un compromiso firme para extender la pasión por las carreras más allá de esa fecha. Pero la noticia que acelera los corazones no termina ahí.

Para que nadie se quede fuera de esta fiesta sobre ruedas, la preventa de boletos arranca de manera exclusiva para Banamex y Venta Anticipada Banorte, se realizarán el lunes 10 y martes 11 de noviembre, respectivamente. Ambas fases ofrecen opciones de pago a meses sin intereses, facilitando que los fans aseguren su lugar en las gradas con antelación. La venta general se abrirá poco después, a través de Ticketmaster, pero con la demanda esperada, impulsada por el regreso de Checo Pérez, se prevé que los boletos vuelen.

Checo Pérez / Kym Illman Ampliar

De este modo, el Autódromo Hermanos Rodríguez se prepara para vibrar con miles de banderas mexicanas, el aroma a llantas quemadas y esa curva imposible del circuito que ha visto leyendas como Hamilton, Verstappen y, por supuesto, a Checo Pérez.