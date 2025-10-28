Selección Mexicana vuelve al verde; así es su nuevo jersey Adidas y este será el precio

En un país donde el fútbol no es solo un deporte, sino una religión que une a millones en cada grito de gol, la Selección Mexicana regresa a sus raíces con el lanzamiento del jersey local verde para la temporada 2025/26, el cual usará en la Copa del Mundo 2026. Fabricado por Adidas, este uniforme no es solo una prenda: es un símbolo de esperanza, tradición y esa pasión inquebrantable que late en el Estadio Azteca y en cada rincón del territorio nacional.

La indumentaria del combinado azteca lucirá con un verde vibrante, ese tono esmeralda que evoca los campos de fútbol mexicano bajo el sol del mediodía, con detalles sutiles que rinden homenaje a la herencia azteca y a la diversidad cultural de nuestra nación. De acuerdo con algunas filtraciones en redes sociales, este jersey de la Selección Mexicana sería la versión “jugador”, con mangas optimizadas y un corte ergonómico que promete comodidad sin sacrificar estilo.

Asimismo, en las redes sociales se filtró el precio de la nueva camiseta de la Selección Mexicana, el cual generó debate entre los aficionados, ya que consideran que los comandados por Javier Aguirre le han quedado a deber a sus seguidores de cara al Mundial 2026, donde México será uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

¿Cuánto costará la nueva camiseta de la Selección Mexicana?

De acuerdo con la imagen que comenzó a circular en redes sociales, el precio del jersey Tricolor sería de 3,199 pesos, por lo que los hinchas debaten si este será el talismán que impulse al Tricolor hacia fases más profundas en competiciones internacionales.

Es así como se hicieron comentarios de que Adidas y la FMF podrían hacer su mercancía más accesible para la afición, tomando en cuenta que habrá aficionados que buscarán tener su jersey personalizado y este tendrá un costo extra. Este lanzamiento del jersey de la Selección Mexicana llega en un momento pivotal para el Tri, tras la polémica equipación negra y dorada para la Copa Oro 2025, que costó entre 2,799 y 2,999 pesos y dividió opiniones por su audacia.