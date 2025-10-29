Jonathan Orozco es detenido en Torreón: ex portero de Rayados y Santos Laguna enfrenta cargos

En un giro inesperado que ha sacudido al mundo del fútbol mexicano, Jonathan Orozco, el emblemático exportero de los Rayados de Monterrey y figura icónica de la Liga MX, fue detenido en las calles de Torreón, su ciudad natal y cuna futbolística. La noticia, confirmada por fuentes policiales locales, ha generado un revuelo inmediato en redes sociales.

Jonathan Orozco emblemático exportero de los Rayados de Monterrey / Jam Media Ampliar

Orozco, de 39 años, quien colgó los guantes en febrero de 2024 tras una carrera repleta de títulos, incluyendo tres Campeonatos de la CONCACAF con Rayados y una Copa Oro con la Selección Mexicana, se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Aunque los detalles precisos del incidente no han sido revelados en su totalidad, reportes iniciales apuntan a una posible alteración del orden público relacionada con un incidente vial, posiblemente agravado por el consumo de alcohol, según filtraciones de la investigación.

Jonathan Orozco fue localizado por las autoridades mientras participaba en una reliquia dedicada a San Judas Tadeo. Fue así que el exportero pasó la noche detenido, mientras le daban solución a su caso. Para recuperar su libertad se habla de que deberá pagar una multa que ronda los 300 mil pesos o, de lo contrario, llegar a un acuerdo con la persona afectada.

El exportero defendió la portería de Rayados, donde disputó más de 300 partidos siendo pieza clave del equipo y ganándose el cariño de la afición. Con el cuadro de La Comarca, portó la camiseta de Santos Laguna durante 126 partidos, un movimiento que dividió a la afición lagunera y lo convirtió en villano para algunos, pero en leyenda indiscutible para la mayoría.

Orozco como jugador de Santos Laguna / Jam Media Ampliar

Su retiro, marcado por lesiones crónicas y un adiós abrupto en Tijuana, parecía cerrar un capítulo dorado. Sin embargo, este suceso reabre heridas y cuestiona el precio de la fama en un contexto donde los exjugadores luchan por reinventarse post-carrera.