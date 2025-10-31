México vs Italia: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver los Cuartos de Final del Mundial Femenil Sub-17 / FOTO: @Miseleccionfem

La Selección Mexicana Sub-17 femenil sigue haciendo grande su historia en el mundial de la categoría, pero ahora en los cuartos de final tendrán un reto de mayor peso, ya que enfrente se medirán a una potencia como lo son la escuadra de Italia.

Selección Mexicana Sub-17 Femenil / Samuel Delgado Ampliar

México llega a este compromiso después de ganarle por la mínima diferencia a su similar de Paraguay, gracias al gol de Berenice Ibarra que se mandó un auténtico golazo, con un cabezazo inatajable procedente de un centro de la banda derecha. Con este tanto se suman los dos que ha hecho hasta ahora Citlali Reyes.

Mientras que la escuadra italiana viene de avanzar con contundencia, después de golear cuatro por cero a Nigeria, con una gran actuación en lo colectivo. Desde el 45 empezaron ganando con un tanto de Copelli, diez más tarde apareció Venturelli, para hacer crecer la distancia Robinho y uno más de Giudici.

La selección de Italia es de las pocas escuadras que avanzaron de manera invicta en la fase de grupos, gracias a diez goles a favor y solo cuatro en contra. Dentro de su camino le ganaron a: Brasil, Marruecos y Costa Rica.

México contra Italia, por el pase a los cuartos de final del Mundial Femenil sub 17. / Christian Torres Chavez Ampliar

Mientras que la Selección Mexicana avanzaron como segundos del Grupo B, ganándole a Camerún, Países Bajos y una derrota contra Corea del Norte. Es México contra Italia, por el pase a los cuartos de final del Mundial Femenil Sub- 17.

MÉXICO VS ITALIA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER