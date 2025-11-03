Liga MX: ¿Qué equipos pelean por el último boleto del Play- In?

A falta de una jornada de que termine la temporada regular del Apertura 2025, la lucha por los boletos del Play In Liga MX sigue más viva que nunca. Sobre todo porque los puestos para avanzar directo a la Liguilla ya están definidos, con Cruz Azul, Toluca, América, Tigres, Monterrey y Chivas con una buena ventaja en diferencia de goles.

Cruz Azul / Jafet Moz Ampliar

Hablando matemáticamente, sólo hay tres equipos eliminados: Mazatlán, León y Puebla. Por ahora, Juárez se encuentra en el séptimo puesto con 23 unidades, Pachuca con 22, Xolos con 21 y Pumas con 18. Estos serían los cuatro equipos clasificados de momento al Play In.

La marca a superar son los 18 puntos que tiene Pumas en los últimos puestos: Atlético de San Luis cuenta con 16 unidades al igual que Necaxa, y perdiendo los universitarios y con combinaciones, solo uno podría avanzar.

Pumas / Emmanuel Martinez Ampliar

Santos, Atlas y Querétaro cuentan con 17 puntos; ganando su partido y esperando que Pumas pierda o empate ante Cruz Azul, se apoderarían de ese último boleto por el Play In. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es que: Santos se enfrenta a Pachuca, Atlas a Xolos, Bravos de Juárez a Gallos de Querétaro, San Luis visita a Tigres y Necaxa a Mazatlán, que ya está eliminado.

El séptimo lugar, que son los de Juárez, tienen 23 puntos y la única manera de perder este puesto es que caigan ante Querétaro y que el equipo de Pachuca le gane a Santos.

FC Juárez / Isaac Ortiz Ampliar

Los Tuzos, que están en la octava posición con 22 unidades, para perder el lugar tendrían que caer contra Santos y que los Xolos le ganen a Atlas. La diferencia de goles que tienen los fronterizos les da una ventaja sobre Pumas, aunque los universitarios triunfen en su último duelo, tendría que haber un cambio en los goles: Xolos tiene una diferencia positiva de 4 y los auriazules de menos dos.