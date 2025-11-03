PSG vs Bayern: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 4 de la Champions League

Este martes el Parque de los Príncipes se convertirá en un coliseo de ensueño cuando el PSG, flamante campeón de Europa, reciba al Bayern Munich invicto en un duelo que podría definir el liderazgo en la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26. No es solo un partido: es una revancha fresca, un festival de goles y un pulso entre el estilo posicional de Luis Enrique y la máquina imparable de Vincent Kompany.

PSG vs Bayern / Justin Setterfield - FIFA Ampliar

Los parisinos, con 9 puntos, lideran por un pelo sobre los bávaros, también perfectos en tres salidas, por lo que este encuentro huele a revancha tras la derrota 2-0 en cuartos de final del reciente Mundial de Clubes. Históricamente, el Bayern Munich ha dominado con ocho victorias en 14 cruces, incluyendo cuatro seguidos en Champions League sin encajar, pero el PSG 2025, que aplastó 5-0 al Inter en la final pasada, busca exorcizar demonios y mantener su racha de seis triunfos europeos consecutivos.

Los comandados por Luis Enrique llegan con el liderato de la Ligue 1 en el bolsillo, pero su camino ha sido un calvario de lesiones que los ha obligado a rotar como nunca: solo dos inicios juntos para Marquinhos y Pacho en defensa. El sábado, un gol agónico de Gonçalo Ramos en el 94′ rescató un 1-0 ante el Niza, sumando tres victorias en cuatro ligueros. En Champions League, han sido letales: 4-0 al Atalanta, 2-1 en Barcelona y un demoledor 7-2 al Leverkusen.

PSG vs Bayern / Andrew J. Clark/ISI Photos Ampliar

Por otra parte, los bávaros son un huracán tras mantenerse en las primeras posiciones tanto del torneo local como del justa continental. El fin de semana, un 3-0 al Leverkusen, el Bayern Munich mostró profundidad brutal. En Champions, lideran en ataque con nueve goles en tres, y Harry Kane co-lidera la tabla de artilleros con cinco (buscando cinco seguidos con gol). Así que, el PSG apostará por su verticalidad para ahogar a Kimmich y explotar bandas con Kvaratskhelia y Hakimi, pero el Bayern ha ganado los últimos cuatro cruces sin sufrir goles.

Luis Enrique hará rotaciones para sorprender, mientras Kompany buscará contras rápidas ante una defensa parisina diezmada. Históricamente, ocho finales compartidas, pero el Bayern Munich ganó la de 2020 con gol de Kingsley Coman (ex PSG).

PSG VS BAYERN, DÓNDE. CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER