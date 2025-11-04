David Beckham recibe el título de Caballero del Imperio Británico de manos del rey Carlos lll

David Beckham fue nombrado caballero por la corona británica. Este martes, en el Castillo de Windsor, el exjugador del Real Madrid y del Manchester United recibió su nombramiento como Sir David Beckham de manos del rey Carlos III, tras casi 15 años de espera.

En 2011, el exfutbolista fue nominado al título; sin embargo, fue acusado de evasión fiscal y, por reglamento, no pudo obtenerlo. No fue sino hasta este año que cumplió con todos los requisitos para recibir el nombramiento, gracias a sus servicios al fútbol y a la sociedad británica, incluyendo el trabajo que realizó para que Londres fuera sede de los Juegos Olímpicos 2012.

El actual dueño del Inter Miami siempre se ha declarado afín a la realeza británica y ha participado activamente en actividades de la familia real, como bodas o actos oficiales. Entre ellos, destaca cuando pasó ocho horas formado para presentar sus respetos en el funeral de la reina Isabel II.

Una de las curiosidades del evento fue que David Beckham y el rey Carlos III rompieron el protocolo al conversar durante casi diez minutos. Además, su traje fue diseñado por su esposa, Victoria Beckham, quien también adquirió el título de Lady.