Desiré Doué gana el Golden Boy 2025 tras una brillante temporada con el PSG

Desiré Doué fue nombrado el Golden Boy 2025 este martes. El premio es entregado por Tuttosport y galardona al mejor futbolista sub 21 de la temporada. Doué, extremo francés que juega para el París Saint-Germain, ganó el premio tras una espectacular temporada con su equipo.

Desiré Doué / DeFodi Images Ampliar

Contando todas las competencias, Doué jugó 61 partidos con el PSG, donde marcó 16 goles y dio 16 asistencias, siendo uno de los máximos goleadores del cuadro parisino la temporada pasada.

Además de esto, Doué fue la estrella en la Final de la Champions League, donde anotó doblete en la goleada del PSG al Inter de Milán, que les dio su primer título de Europa. Además, ganó los cuatro trofeos locales y fue subcampeón del Mundial de Clubes.

Desiré Doué campeón con el PSG / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

El premio lo ganó por encima de jugadores como Arda Güler, Franco Mastantuono, Pau Cubarsi y Kenan Yildi, entrando a una selecta lista donde hay nombres como los de Wayne Rooney, Messi, Mbappé, Haaland y el último en ganarlo, Lamine Yamal.Actualmente Doué tiene una lesión en el muslo derecho y estará fuera por cuatro meses.