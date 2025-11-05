Manchester City vs Dortmund: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 4 de la Champions League

En el corazón del Etihad Stadium, donde el azul celeste se funde con la niebla de Manchester, se avecina una batalla que evoca ecos de viejas glorias europeas. Este miércoles, el Manchester City recibe al Borussia Dortmund en la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26.

No es solo un partido más en el calendario congestionado de Pep Guardiola y Niko Kovač; es un choque entre dos filosofías futbolísticas que, como espejos distorsionados, reflejan lo mejor y lo más caótico del balompié moderno. City, la máquina precisa de posesión y control; Dortmund, el vendaval amarillo de contraataques letales y goles inesperados.

A este compromiso ambos equipos llegan invictos y con siete puntos en el bolsillo tras tres jornadas, pero con matices que pintan un lienzo intrigante. Ambas escuadras han navegado la fase inicial con la serenidad de quien sabe que el destino premia la paciencia. Guardiola, ese arquitecto catalán de sistemas infalibles, ha ajustado su engranaje tras tropiezos domésticos como la derrota ante el Aston Villa. Ahora, con un mediocampo sobrecargado de talentos, presiona alto y estira el campo por las bandas, abriendo corredores para el depredador noruego que acecha en el área.

Erling Haaland, el fantasma que regresa a casa. El exdelantero del Dortmund, donde anotó 86 goles en 89 partidos, llega en llamas con cuatro tantos en tres encuentros europeos esta temporada. Sus movimientos quirúrgicos, su olfato letal y esa capacidad para materializar el caos en gol lo convierten en la pesadilla perfecta para su antiguo club.

El equipo de Niko Kovač irrumpe como un huracán impredecible, tercero en la Bundesliga y octavo en la Champions League, apostará por transiciones rápidas y centros al área, donde su físico puede inclinar la balanza.

MANCHESTER CITY VS BORUSSIA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER