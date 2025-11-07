América vs Rayadas: EN VIVO, dónde, cuándo y qué hora ver la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 Liga MX

El estadio Azulcrema será testigo del encuentro entre América y Rayadas en los cuartos de final de vuelta de la Liga BBVA MX Femenil.

América vs Rayadas / JONATHAN DUENAS Ampliar

Las ‘Águilas’ y Rayadas igualaron a unos en los primeros 90 minutos de esta historia. En el Gigante de Acero, las capitalinas atacaron primero gracias a un tanto de Irene Guerrero al minuto 44’. Posteriormente, las Rayadasrespondieron e igualaron el marcador agregado gracias a Jermaine Seoposenwe.

Ahora, la serie está totalmente abierta para ambas escuadras; sin embargo, por posición en la tabla, las de Monterreytienen desventaja y buscarán llevarse la victoria en patio ajeno. Por parte de las Azulcremas, lograron afianzarse con el tercer lugar con 38 puntos, ganaron 12 compromisos, empataron dos y cayeron tres veces. En sus duelos como locales, las de Ángel Villacampa sacaron seis victorias y sufrieron un descalabro que fue ante Tigres.

América Femenil / JONATHAN DUENAS Ampliar

En la contraparte, las dirigidas por Leonardo Álvarez quedaron en la sexta posición con 32 puntos, de esta cifra ganaron 10 veces, de las cuales en seis ocasiones lo hicieron en calidad de visitantes. Ahora, las Rayadas buscarán la victoria que les dé el boleto a las semifinales de este Apertura 2025.

La última vez en la que ambas escuadras se vieron las caras fue en la jornada 14, donde el América se quedó con los tres puntos después de vencer 2-1 a Monterrey en la Sultana del Norte.