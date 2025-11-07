América vs Toluca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Jornada 17 del Apertura 2025

En el corazón del Estado de México, donde el aire se hace denso y el césped del Nemesio Díez se tiñe de rojo infernal, se fragua una batalla que trasciende la mera contienda deportiva. Este sábado, Toluca y América se medirán en la Jornada 17 del Apertura 2025, un duelo que no solo cierra la fase regular, sino que podría reescribir las jerarquías de la Liga MX.

Toluca vs América / Hector Vivas Ampliar

Es la reedición de la final del Clausura anterior, donde los Diablos Rojos arrebataron el tetracampeonato a las Águilasen una herida aún fresca para los de Coapa. Y es que, los números no mienten: tras 16 jornadas, Cruz Azul ostenta el liderato con 35 puntos, pero Toluca y América acechan con 34 unidades cada uno, mientras Tigres acecha con 33. Un triunfo escarlata podría catapultarlos al superliderato siempre y cuando la Máquina tropiece ante Pumas, otorgándoles esa ventaja de localía en cuartos de final que tanto pesa en la Liguilla.

Para las Águilas, el panorama es idéntico, pero con un matiz de urgencia: una derrota los condenaría a un peor escenario, posiblemente al subliderato o peor, cediendo terreno ante el felino regiomontano. Ambos elencos han sido impecables en la regularidad, solo dos derrotas cada uno y 33 goles a favor, pero el Nemesio Díez, con su altitud y su mística, inclina la balanza hacia los locales, que suman 17 puntos como visitantes pero brillan con 17 en casa.

Antonio “Turco” Mohamed, el arquitecto de la última hazaña diabla, llega con la serenidad de quien ya sabe cómo doblegar a los emplumados. Sin embargo, la baja de Alexis Vega, el motor ofensivo que se lesionó ante Pachuca, es un golpe que duele: el delantero no estará hasta la Liguilla, dejando a Paulinho en plena pelea por el goleo con Armando González y Joao Pedro como el ariete principal.

Club Toluca / Hector Vivas Ampliar

Toluca, que empató sin goles ante Atlas en su último compromiso, apostará por su presión alta y amplitud en las bandas, desgastando al rival en la altura. Del otro lado, André Jardine y sus Águilas aterrizan con el fuego de la revancha; América, que venció a León en la Jornada 16, ha sido letal en ataque pero vulnerable en transiciones.

