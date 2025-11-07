La Selección Mexicana consiguió su primera victoria en el Mundial Sub-17 al vencer a Costa de Marfil / Adrian Macias

Se llevó a cabo el juego de la jornada dos de la fase de grupos del Mundial Sub-17 varonil, en donde la Selección Mexicana llegaba con carácter de urgencia para quedarse con los tres puntos, luego de perder en su primer compromiso contra Corea del Sur.

México vs Costa de Marfil Sub-17 / Adrian Macias Ampliar

Ahora el rival a vencer era Costa de Marfil.Desde el primer minuto a México se le vio la necesidad de quedarse con el triunfo, con una excelente jugada que la termina mandando por encima de la portería del rival Gael García, quedándose cerca de marcar el primero.

En los últimos minutos de la primera parte, se encendían las alarmas para México debido a un tiro libre en donde el guardametas Santi López tenía una mala salida y dejaba su arco solitario, pero para su buena fortuna no lo aprovechó el rival.

Posteriormente, en el agregado, se iba a la revisión de una posible mano del combinado nacional por parte de Félix Contreras, pero al final todo quedó en un susto. Costa de Marfil seguía llegando de manera contundente, pero Félix Contreras se mandó un partidazo y bloqueaba en dos ocasiones un disparo que iba de gol, utilizando su cuerpo y las manos atrás para evitar esto.

Selección Mexicana Sub-17 / Adrian Macias Ampliar

Al minuto 74 se marcaba una falta a favor de México, y en el tiro libre Ian Olvera se vestía de héroe con un cabezazo certero y ponía el único tanto del partido, gracias a un centro preciso de Gael García. Con esto, México obtiene sus primeros puntos y la victoria ante Costa de Marfil.