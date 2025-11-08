Toluca derrota al América y asegura su lugar entre los líderes del Apertura 2025

Se llevó a cabo la última fecha 17 del Apertura 2025, con Toluca asumiendo la victoria 2-0 ante América, y estableciéndose en los primeros lugares de la clasificación, en la recta final de la temporada regular.

Toluca vs América / Mariano Rios Ampliar

En los primeros 45’ minutos, al 22’, apareció Paulinho dentro del área rematando de forma espectacular en una especie de volea al palo izquierdo de Luis Ángel Malagón, sin embargo, esta diana no subió al marcador a raíz de un fuera de lugar; no obstante, el mismo centro delantero portugués al 40’, concretó una anotación en disparo cruzado, situación que le daba la victoria momentánea al descanso, y con ello el atacante choricero asumió el campeonato de goleo con 12 dianas.

Para la segunda mitad, recién comenzado el duelo, se concretaron dos modificaciones, Rodrigo Aguirre y Alejandro Zendejas salieron de cambio con el ingreso de: Alexis Gutiérrez y Brian Rodríguez respectivamente. Asimismo, corría el minuto 55’ cuando tras un servicio al área, Malagón tuvo una salida endeble por todo lo alto chocando con Paulinho, jugador que se llevó la peor parte, concretándose así la pena máxima; desde los 11 pasos, cerró la pinza Helinho asumiendo el segundo tanto de los Diablos.

Club América / Mariano Rios Ampliar

Con ello, Toluca se afianza de los primeros lugares de la clasificación en casa, en el final de la temporada regular, con 37 puntos, ante unas Águilas del América que se conforman con la derrota, aunque asegurando boleto a Liguilla directa.