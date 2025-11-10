Philadelphia Eagles vs Green Bay Packers: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Semana 10 de la NFL

Para cerrar la semana 10, tendremos un duelo de lunes por la noche entre Eagles y Packers, ambos equipos son considerados como favoritos, veremos quién hace válida su etiqueta.

Philadelphia Eagles vs Green Bay Packers / Cooper Neill Ampliar

Este enfrentamiento será de revancha, ya que en la campaña anterior se enfrentaron en la postemporada en la etapa de Wild Card, la victoria fue para los de Philadelphia por 22-10, a la postre el equipo quedó campeón, por otro lado Green Bay quedó eliminado.

Eagles llega con un récord de 6-2, el actual campeón de la liga se ha visto fuerte en esta temporada, son líderes de su división y tienen todos los papeles para defender su título.

Por otro lado, Packers viene con 5-2-1, sin embargo el Tight End Tucker Kraft sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y se perderá el resto de la temporada, venía siendo la mayor arma en la ofensiva de Green Bay, será una dura baja para el equipo.

Philadelphia Eagles vs Green Bay Packers / Dylan Buell Ampliar

Duelo con sabor a postemporada, un choque entre candidatos y donde las ofensivas tendrán un juego complicado ante defensivas sumamente duras. Eagles enfrentando a Packers, un duelo que podrás vivir a través de la cadena W.

PHILADELPHIA EAGLES VS GREEN BAY PACKERS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER