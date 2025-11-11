Liga de Expansión: Se revelan fechas y horarios para los Cuartos de Final Apertura 2025
La Liga BBVA Expansión MX definió fechas y horarios de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025. Ocho equipos, entre ellos el Atlante, Cancún FC y Jaiba Brava, buscarán su pase a las Semifinales en una Liguilla llena de emoción, goles y sorpresas.
El fútbol en la división de plata no da tregua. Tras una fase regular electrizante que dejó a los aficionados al borde del asiento, la Liga BBVA Expansión MX ha oficializado las fechas y horarios de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025. Ocho equipos listos para darlo todo en busca del boleto a las Semifinales, con duelos que prometen goles, drama y sorpresas.
La acción inicia este miércoles 12 de noviembre, a continuación te traemos todos los detalles para que no te pierdas ni un segundo de esta “fiesta grande”. La Liguilla arranca con los Potros de Hierro del Atlante, líderes invictos de la tabla general con 30 puntos y la mejor defensa del torneo (solo 10 goles en contra), como uno de los grandes favoritos.
Junto a ellos, Cancún FC, Jaiba Brava de Tampico Madero e Irapuato completan el cuarteto de cabeza, todos con un fútbol ofensivo que ha iluminado la temporada. Pero ojo, no subestimen a los visitantes: equipos como Tepatitlán, Mineros de Zacatecas, Morelia y Celaya llegan con hambre de revancha y la ilusión de dar la campanada.
La revancha llega con todo el suspenso acumulado. Los horarios de la Liga Expansión MX están diseñados para maximizar la audiencia, con juegos vespertinos que llenarán los estadios y las pantallas. Los Potros de Hierro del Atlante, con su racha de nueve victorias en 15 juegos, parten como favoritos en su serie ante Tepatitlán, pero los jaliscienses, que se colaron en el octavo puesto con 18 puntos, no regalarán nada en casa. Del otro lado, la Jaiba Brava, subcampeona del torneo anterior, buscará redimirse ante un Morelia que ha sido irregular pero letal en momentos clave.
CUARTOS DE FINAL APERTURA 2025, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
Cuartos de Final Ida
Tepatitlán vs Atlante
- FECHA: miércoles 12 de noviembre
- HORA: 19:00 Hrs.
- ESTADIO: Gregorio Tepa Gómez
- TV: ESPN
Mineros vs Irapuato
- FECHA: miércoles 12 de noviembre
- HORA: 21:00 Hrs.
- ESTADIO: Carlos Vega Villalba
- TV: ESPN
Morelia vs Cancún FC
- FECHA: jueves 13 de noviembre
- HORA: 19:15 Hrs.
- ESTADIO: José María Morelos y Pavón
- TV: ESPN
Leones Negros vs Jaiba Brava
- FECHA: jueves 13 de noviembre
- HORA: 20:30 Hrs.
- ESTADIO: Jalisco
- TV: ESPN
Cuartos de Final Vuelta
Atlante vs Tepatitlán
- FECHA: sábado 15 de noviembre
- HORA: 17:00 Hrs.
- ESTADIO: Agustín Coruco Díaz
Irapuato vs Mineros
- FECHA: miércoles 12 de noviembre
- HORA: 19:00 Hrs.
- ESTADIO: Sergio León Chávez
- TV: ESPN
Cancún FC vs Morelia
- FECHA: domingo 16 de noviembre
- HORA: 17:00 Hrs.
- ESTADIO: Andrés Quintana Roo
- TV: ESPN
Jaiba Brava vs Leones Negros
- FECHA: jueves 13 de noviembre
- HORA: 20:00 Hrs.
- ESTADIO: Tamaulipas
- TV: ESPN