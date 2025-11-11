Liga de Expansión: Se revelan fechas y horarios para los Cuartos de Final Apertura 2025

El fútbol en la división de plata no da tregua. Tras una fase regular electrizante que dejó a los aficionados al borde del asiento, la Liga BBVA Expansión MX ha oficializado las fechas y horarios de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025. Ocho equipos listos para darlo todo en busca del boleto a las Semifinales, con duelos que prometen goles, drama y sorpresas.

La acción inicia este miércoles 12 de noviembre, a continuación te traemos todos los detalles para que no te pierdas ni un segundo de esta “fiesta grande”. La Liguilla arranca con los Potros de Hierro del Atlante, líderes invictos de la tabla general con 30 puntos y la mejor defensa del torneo (solo 10 goles en contra), como uno de los grandes favoritos.

Cuartos de Final Apertura 2025 Liga de Expansión Ampliar

Junto a ellos, Cancún FC, Jaiba Brava de Tampico Madero e Irapuato completan el cuarteto de cabeza, todos con un fútbol ofensivo que ha iluminado la temporada. Pero ojo, no subestimen a los visitantes: equipos como Tepatitlán, Mineros de Zacatecas, Morelia y Celaya llegan con hambre de revancha y la ilusión de dar la campanada.

La revancha llega con todo el suspenso acumulado. Los horarios de la Liga Expansión MX están diseñados para maximizar la audiencia, con juegos vespertinos que llenarán los estadios y las pantallas. Los Potros de Hierro del Atlante, con su racha de nueve victorias en 15 juegos, parten como favoritos en su serie ante Tepatitlán, pero los jaliscienses, que se colaron en el octavo puesto con 18 puntos, no regalarán nada en casa. Del otro lado, la Jaiba Brava, subcampeona del torneo anterior, buscará redimirse ante un Morelia que ha sido irregular pero letal en momentos clave.

CUARTOS DE FINAL APERTURA 2025, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Cuartos de Final Ida

Tepatitlán vs Atlante

FECHA: miércoles 12 de noviembre

miércoles 12 de noviembre HORA: 19:00 Hrs.

19:00 Hrs. ESTADIO : Gregorio Tepa Gómez

: Gregorio Tepa Gómez TV: ESPN

Mineros vs Irapuato

FECHA: miércoles 12 de noviembre

miércoles 12 de noviembre HORA: 21:00 Hrs.

21:00 Hrs. ESTADIO : Carlos Vega Villalba

: Carlos Vega Villalba TV: ESPN

Morelia vs Cancún FC

FECHA: jueves 13 de noviembre

jueves 13 de noviembre HORA: 19:15 Hrs.

19:15 Hrs. ESTADIO : José María Morelos y Pavón

: José María Morelos y Pavón TV: ESPN

Leones Negros vs Jaiba Brava

FECHA: jueves 13 de noviembre

jueves 13 de noviembre HORA: 20:30 Hrs.

20:30 Hrs. ESTADIO : Jalisco

: Jalisco TV: ESPN

Cuartos de Final Vuelta

Atlante vs Tepatitlán

FECHA: sábado 15 de noviembre

sábado 15 de noviembre HORA: 17:00 Hrs.

17:00 Hrs. ESTADIO: Agustín Coruco Díaz

Irapuato vs Mineros

FECHA: miércoles 12 de noviembre

miércoles 12 de noviembre HORA: 19:00 Hrs.

19:00 Hrs. ESTADIO : Sergio León Chávez

: Sergio León Chávez TV: ESPN

Cancún FC vs Morelia

FECHA: domingo 16 de noviembre

domingo 16 de noviembre HORA: 17:00 Hrs.

17:00 Hrs. ESTADIO : Andrés Quintana Roo

: Andrés Quintana Roo TV: ESPN

Jaiba Brava vs Leones Negros