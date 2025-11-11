Mundial 2026: Ni la entrada, ni la cerveza; lo más caro del Mundial 2026 será estacionar

En un torneo que promete unir al mundo en torno al fútbol, la FIFA parece decidida a recordarles a los aficionados que, en el negocio del deporte rey, cada detalle tiene su precio. Y no hablamos de camisetas réplicas o cervezas infladas: ahora, hasta el simple acto de estacionar el auto cerca de un estadio podría costar más que una entrada al partido. Según revelaciones recientes, la federación internacional ha puesto en venta pases de estacionamiento para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con tarifas que oscilan entre 75 y 175 dólares por spot y por día de partido, superando en algunos casos el valor de boletos de fase de grupos en ediciones pasadas.

Estadio Azteca / NurPhoto Ampliar

De acuerdo con información de The Athletic y The New York Times, los boletos de estacionamiento ya están disponibles para algunos estadios como los son el Hard Rock Stadium en Miami, el AT&T Stadium en Arlington y el Gillette Stadium en Massachusetts. Los costos para estos recintos dependerán de la instancia que esté en juego de la justa mundialista: para la fase de grupos ronda los $75, para los cuartos de final $125 y hasta $175 para las Semifinales o los partidos por el tercer lugar.

Lo que más indigna no es solo la cifra, sino el contexto. Un pase de estacionamiento de 75 dólares para un partido de grupos cuesta más que el boleto categoría 3 de cualquier encuentro en Qatar 2022, que rondaba los 69 dólares. Y mientras la FIFA celebra un torneo expandido a 48 equipos con sedes en 16 ciudades de EE.UU., Canadá y México, cabe mencionar que algunos estadios están en suburbios alejados de transporte público eficiente. Sin embargo, la federación promete mejoras en el transporte, pero por ahora, el auto propio se convierte en un lujo punitivo, especialmente para familias o grupos que viajan desde lejos.

Esta movida no es casual. La FIFA, que proyecta ingresos superiores a los 13 mil millones de dólares para 2026, ha convertido cada aspecto del evento en una oportunidad de monetización: desde los “derechos a compra” de boletos hasta paquetes VIP.

AT&T Stadium / wellesenterprises Ampliar

El estacionamiento, con su escasez artificial (muchos spots se reservan para seguridad o hospitalidad), sigue la lógica de ligas como la NFL, donde los equipos ya cobran fortunas por lo mismo. Pero en un Mundial que se vende como “accesible” para fans globales, esta escalada choca con la realidad. Aún faltan detalles para las otras sedes, como la final en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, o los estadios mexicanos (Azteca, Akron y BBVA), por lo que, ante los elevados precios, algunos aficionados podrán optar por trasladarse en transporte público.