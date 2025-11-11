Salón de la Fama del Futbol 2025: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Ceremonia de Investidura

Este martes, el Salón de la Fama del Fútbol Internacional en Pachuca, Hidalgo, abre sus puertas para la Ceremonia de Investidura 2025. Este emblemático recinto, único en su tipo a nivel mundial y reconocido por la FIFA, rinde homenaje a 18 figuras que han marcado épocas con su talento, pasión y legado. En un evento que fusiona solemnidad, nostalgia y celebración, el deporte rey reafirma su esencia: unir generaciones bajo el mismo balón.

Iker Casillas / Ulises Naranjo Ampliar

Desde su inauguración en 2011, el Salón de la Fama se ha consolidado como un santuario donde convergen ídolos del balompié mexicano e internacional. Esta edición, que se llevará a cabo en el Auditorio Gota de Plata de Pachuca, promete ser inolvidable. Entre los nuevos inmortales destacan nombres como el exportero español Iker Casillas, leyenda del Real Madrid y la Selección Española; el colombiano René Higuita, eterno por su icónico “escorpión”; e Ignacio Ambriz, referente del Necaxa histórico en la Liga MX. No faltan campeonas mundiales como la estadounidense Abby Wambach y la mexicana Guadalupe Tovar, quienes elevan el perfil del fútbol femenil.

La ceremonia del Salón de la Fama del Fútbol Internacional 2025 no es solo un reconocimiento individual, sino un puente entre el pasado glorioso y el presente vibrante del fútbol. En presencia de familiares, excompañeros y directivos, estos 18 “inmortales” recibirán su placa honorífica, evocando momentos que han definido carreras y torneos. Para los aficionados, es una oportunidad de revivir hazañas: desde Copas del Mundo hasta títulos de Liga MX y Champions League, todo bajo un techo que late al ritmo del corazón futbolero.

Gerardo Torrado / Ulises Naranjo Ampliar

¿Quiénes serán los próximos miembros del Salón de la Fama 2025?

Nacional

Luis Flores

Miguel España

Juan Francisco Palencia

Gerardo Torrado

Ignacio Ambriz

Milton Queiroz ‘Tita’

Internacional:

Iker Casillas

Dunga

Ronald Koeman

Gary Lieneker

René Higuita

Diego Forlán

Decanos:

Bernardo ‘Manolete’ Hernández

José Martínez ‘Pirri’

Osvaldo Castro

Ubaldo Matildo Fillol

Femenil:

Abby Wambach

Guadalupe Tovar

Ceremonia de Investidura Salón de la Fama 2025, dónde, cuándo y a qué hora ver