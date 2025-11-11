Selección Mexicana Sub 17 a la siguiente ronda del Mundial por Fair Play y enfrentará a Argentina en Qatar 2025

La Selección Mexicana sub 17 sufrió hasta el último minuto, pero avanzó a la segunda ronda en la Copa del Mundo disputada en Qatar y lo hizo como el peor de los terceros lugares de la competencia. Increíblemente, el Tricolor tuvo que depender de la victoria de otro equipo para clasificar a los 16avos de final y todo fue gracias al criterio del Fair Play.

Selección Mexicana World Cup Qatar 2025 / Adrian Macias Ampliar

Con la derrota de Arabia Saudí 2 goles a 0 frente a Mali, México y los árabes empataron en prácticamente todo: puntos, goles a favor y goles en contra, pero lo que marcó la diferencia fue la cantidad de tarjetas por selección. El combinado nacional recibió únicamente 7 amonestaciones, mientras que Arabia vio 9 amarillas y dos tarjetas rojas. Fue esto lo que le dio el pase a los dirigidos por Carlos Cariño para disputar los 16avos de final, aunque lo harán contra el mejor equipo de todo el torneo.

Argentina, que avanzó como el mejor clasificado con paso perfecto, será el rival de la selección nacional el próximo 15 de noviembre en el inicio de las rondas de eliminación directa. La Albiceleste derrotó a Bélgica, Túnez y Fiji en la fase de grupos y solamente recibió dos goles, por lo que no será un adversario sencillo para buscar el pase a los octavos de final.

World Cup Qatar 2025 Sub- 17 / Adrian Macias Ampliar

Vale la pena mencionar que el resto de los enfrentamientos quedaron conformados de la siguiente manera: Venezuela contra Paraguay, Portugal ante Bélgica, Suiza frente a Corea del Norte, Irlanda contra Uganda, Estados Unidos ante Marruecos, Zambia frente a Mali, Japón contra Colombia, Brasil ante Canadá, Francia frente a Burkina Faso, Italia contra Uzbekistán, Corea del Sur ante Inglaterra, Austria contra Chequia, Croacia ante Túnez, Senegal frente a Egipto y Alemania contra Sudáfrica.